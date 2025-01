Al via dalla Sicilia “Efpa ad venire”: formazione e networking sul futuro della consulenza finanziaria

PUBBLICITÀ

La Fondazione Efpa Italia, affiliata della European Financial Planning Association, il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners, dà il via al nuovo ciclo di eventi formativi sul territorio “Efpa ad venire”, dedicato a tutti i suoi professionisti certificati con l’obiettivo di affrontare i grandi temi legati al futuro della consulenza finanziaria, partendo dalla splendida Sicilia.

Il primo appuntamento si terrà, infatti, presso le suggestive Cantine Nicosia di Trecastagni (CT) il prossimo 21 gennaio. Un’occasione unica per partecipare a un incontro che combina formazione di alto livello e momenti di networking per rafforzare il legame della Fondazione con i propri certificati.

Al centro del programma formativo, dal titolo “RIVOLUZIONE 6.0. Produttività: impatti su demografia, economie e mercati”, accreditato 4 ore ai fini del mantenimento annuale della qualifica Efpa, troviamo gli effetti della produttività su demografia, economie e mercati, con un focus su come l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale possano rappresentare leve di miglioramento; l’analisi del PIL, soprattutto nei contesti di stagnazione o recessione economica, le migliori soluzioni di asset allocation strategiche in un contesto di bassa crescita.

Bruno Linguanti, professionista Certificato EFPA e vicepresidente di Efpa Italia commenta: «”Efpa ad venire” è molto di più di un momento formativo. E’ un’occasione di dialogo e confronto insieme ai nostri certificati che ci permette di accrescere ancor di più il senso di appartenenza alla community Efpa, che riunisce professionisti che condividono gli stessi valori e aspirazioni per il futuro del settore della consulenza finanziaria. Inoltre, la premiazione al termine dell’evento dei professionisti certificati che celebrano il traguardo dei 20 anni di mantenimento è certamente un motivo di grande soddisfazione per la Fondazione. Testimonia l’impegno costante di questi professionisti verso l’eccellenza e il rispetto degli standard più elevati della consulenza finanziaria. È un riconoscimento alla loro dedizione e al contributo fondamentale che offrono ogni giorno alla crescita del settore».

Di seguito il PROGRAMMA.

15:30 Saluti

15.50 – Intervento Flossbach Von Storch con Walter Sperb, Capital Market Strategist / Senior Advisor e Carmelo Foti, Sales Manager Italy

16.30 – Intervento di Credem Euromobiliare Private Banking con Ilaria Fornari, Strategist di Euromobiliare Advisory SIM e Stéphane Vacher, Responsabile comunicazione, CEPB

17.10 – Coffee Break

17.30 – Intervento di BlackRock

18.10 – Intervento di Massimiliano Marzo, Professore di economia degli intermediari finanziari e Direttore del Master in Wealth Management dell’Università di Bologna

18.50 – Q&A e Premiazioni per i 20 anni di mantenimento per i Professionisti Certificati che hanno ottenuto la qualifica EFPA negli anni 2002 – 2003 – 2004 – 2005

19.00 – Aperitivo