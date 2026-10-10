Al Teatro Neglia un incontro sulle Aquile Randagie per i 60 anni del Gruppo Scout Enna 1

PUBBLICITÀ

Nell’ambito delle iniziative per il 60° anniversario del Gruppo Scout Enna 1, martedì 27 ottobre alle 18.30 il Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna ospiterà un incontro dedicato alla storia delle Aquile Randagie, gli scout che continuarono clandestinamente la propria attività durante il fascismo.

PUBBLICITÀ

L’appuntamento, a ingresso libero, sarà dedicato al tema della memoria e al rapporto tra la storia dello scautismo e quella del Paese. L’iniziativa rientra nel programma conclusivo delle celebrazioni per i sessant’anni di attività del gruppo scout ennese.

Al centro dell’incontro ci sarà la vicenda delle Aquile Randagie. Dopo la soppressione dello scautismo nel 1928, alcuni scout di Milano e Monza decisero infatti di proseguire le attività in clandestinità. Una storia durata fino al 1945 e legata anche all’esperienza dell’OSCAR, organizzazione che durante la guerra contribuì ad aiutare persone perseguitate dal regime e a favorirne l’espatrio in Svizzera.

La serata sarà affidata a Emanuele Locatelli, scout e divulgatore della storia delle Aquile Randagie, che proporrà uno storytelling con testimonianze e contributi multimediali.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Scout AGESCI Enna 1, con il coinvolgimento del Comune di Enna e del Teatro Francesco Paolo Neglia, e si inserisce nel percorso celebrativo avviato per ricordare i sessant’anni di presenza dello scautismo in città.