Al Mythos Troina Festival protagonisti i talenti dell’INDA

Prosegue il Mythos Troina Festival diretto da Luigi Tabita. Dopo l’emozionante spettacolo con la grande Monica Guerritore, il suggestivo Anfiteatro della Radura – Villaggio Cristo Redentore, venerdì alle 20.30 vedrà protagonisti i giovani talenti dell’Accademia dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, diretti dal maestro Mauro Avogadro, che presenteranno al pubblico “Elettra”, uno studio teatrale del mito degli Atridi.

La Pièce attinge dal classico la complessità dei personaggi e l’ambientazione; un’opera che nasce dall’essenza del classico per tessere un intreccio di povertà, umiliazione e vendetta, elementi tanto presenti nei periodi più tragici della storia umana. I temi dell’Elettra di Sofocle ed Euripide, così come quelli delle Coefore di Eschilo, condividono essenzialmente un tratto comune: il trionfo della Giustizia per mano dei figli vendicatori (Oreste ed Elettra).

Il retaggio del mito greco si mescola con le atrocità dei tempi di guerra, fondendo la tragedia degli Atridi con le sofferenze universali dell’umanità. Questa rilettura di Elettra rivela un nuovo punto di vista, una prospettiva che svela la fragilità e la complessità dei personaggi. La vendetta dei figli vendicatori non è esaltata come trionfo della giustizia, ma piuttosto messa in discussione, scardinando le certezze e aprendo spazi di riflessione.

In scena gli allievi diplomandi del terzo corso dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico, la scuola di teatro della Fondazione INDA: Caterina Alinari, Andrea Bassoli, Alberto Carbone, Carlo Alberto Demoyè, Enrica Graziano, Ferdinando Iebba, Moreno Mondì, Matteo Nigi, Alice Pennino, Francesco Ruggiero ed Elisa Zucchetti.

Il cartellone sarà chiuso sabato 27 luglio dalla commedia latina Anfitrione di Plauto, prodotta dalla Compagnia Molière con il grande mattatore Emilio Solfrizzi che ne firma anche la regia.

Ad agosto, infine, sono in programma due spettacoli in prima nazionale della rassegna OltreMythos, con protagonisti Stefano Massini (2 agosto) e Pia Lanciotti diretta dalla regista Cinzia Maccagnano (10 agosto).