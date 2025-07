Al Mythos Troina Festival protagonista Veronica Pivetti con la prima nazionale de “La morte della Pizia”

PUBBLICITÀ

Sarà Veronica Pivetti con la prima nazionale de “La morte della Pizia” la protagonista del secondo appuntamento del Mythos Troina Festival , in programma venerdì alle 20.30 nell’Anfiteatro della Radura.

Lo spettacolo (produzione Pigra srl), tratto dall’irriverente racconto di Friedrich Dürrenmatt, ha l’adattamento e la regia di Giovanna Gra e vedrà in scena, oltre alla nota e apprezzata attrice, anche il maestro Alessandro Nidi al pianoforte.

Viene portata in scena la storia di Pizia Pannychis, undicesima nonché ennesima sacerdotessa di Delfi assisa sull’Onfalo, altrimenti noto come ombelico del mondo, ha passato la vita, nel nome del divino Apollo, a intrecciare storie, lalleggiando moniti e dispensando oracoli. Vecchia e provata, ma anche stufa, decide di togliersi uno sfizio, ovvero, per una volta, vaticinare a caso. Ne farà le spese un povero giovane interrogante che, per la cronaca, si chiama Edipo.

Con questo racconto, ventilando l’ipotesi della prima fake news della storia, Friedrich Dürrenmatt si prende gioco di un secolo di psicoanalisi e delle nostre origini archetipiche attraverso personaggi come Tiresia, Giocasta, Sfinge e Creonte, ma soprattutto con questa irresistibile Pizia che si burla del mondo inventando un enigma di sana pianta.

Il Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul Mito classico e contemporaneo, diretta dall’attore Luigi Tabita , è patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed è organizzato dal Comune di Troina.