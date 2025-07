Al Mythos Troina Festival al via “Donne e Mito” con tre appuntamenti

PUBBLICITÀ

Il Mythos Troina Festival, in sinergia con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Troina, l’Università Kore di Enna e l’Associazione Athena, presenta tre appuntamenti dedicati al tema “Donne e Mito”, con un focus sulla memoria, sulla cittadinanza attiva e sulla lotta contro la violenza di genere.

Un percorso culturale, artistico e civile che si articola, rispettivamente, in una mostra, una passeggiata letteraria e un laboratorio teatrale.

Il Palazzo Municipale (Piazza Conte Ruggero) ospiterà la mostra “Raccontare la violenza. Donne, tra Mito e storia”, un evento a cura del Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università Kore di Enna.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 12 luglio alle ore 18.00, e che sarà visitabile fino al 10 agosto, propone un itinerario che si snoda attraverso dieci figure femminili della mitologia e della storia antica – da Ifigenia a Ipazia – la cui esistenza è stata segnata dalla violenza, fisica e simbolica. Attraverso testi letterari e immagini di celebri opere artistiche a soggetto mitologico, i pannelli – illustrati dalle docenti Sonia Macrì e Daniela Patti – guideranno le visitatrici e i visitatori lungo un percorso di conoscenza del fenomeno della violenza di genere a partire dai modelli culturali dominanti della società patriarcale, ancora oggi da decostruire.

Mercoledì 30 luglio alle 18.30 partirà da Piazza Santa Lucia, con arrivo a Piazza Conte Ruggero, la “Passeggiata tra i Miti” a cura dell’Associazione Athena. Una passeggiata letteraria partecipata in memoria di Mariella Marino, vittima di un efferato femminicidio, si rinnova l’esperienza collettiva della passeggiata letteraria, quest’anno legata ai temi della mostra. Cinque miti femminili diventano tappe simboliche di un cammino tra memoria e attualità: un “Virgilio” maschile guiderà i partecipanti, dialogando con i miti e collegandoli alla contemporaneità. Performance vocali, installazioni, letture e simboli visivi accompagneranno ogni sosta. La passeggiata si chiuderà con una estemporanea di pittura collettiva, per trasformare il ricordo in gesto vivo e condiviso.

Infine, dal 5 all’ 8 agosto il Cineteatro Andrea Camilleri ospiterà il laboratorio cittadino gratuito “Donne, cittadinanza attiva e dialogo con Platone” diretto da Cristiana Minasi. Partendo da alcuni brani della Repubblica di Platone, il laboratorio propone una rilettura critica e performativa del pensiero classico alla luce delle istanze contemporanee legate alla partecipazione politica femminile. Attraverso esercizi di voce, corpo, scrittura e dialogo, le partecipanti saranno invitate a riscrivere i testi antichi da una prospettiva di genere, rappresentare il corpo come luogo di cittadinanza e costruire collettivamente una nuova polis possibile. Un’occasione formativa, creativa e trasformativa aperta a tutte le donne del territorio.

Silvana Romano, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Troina, sottolinea: “Sostenere questi progetti significa rendere reale l’impegno per le pari opportunità. La cultura è uno strumento fondamentale per decostruire stereotipi, educare al rispetto e favorire un’autentica inclusione. La mostra, la passeggiata e il laboratorio rappresentano un’opportunità concreta per riflettere, condividere e agire: non solo celebrazione, ma consapevolezza e trasformazione”.