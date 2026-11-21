«AIRC nelle scuole», i ricercatori incontrano gli studenti della provincia di Enna

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Gli studenti di diversi istituti scolastici della provincia di Enna hanno partecipato agli incontri del progetto «AIRC nelle scuole», promosso dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale.

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L’iniziativa ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado Savarese di Enna, Verga di Calascibetta e Cascino di Piazza Armerina, insieme al Liceo Medi di Leonforte.

A incontrare gli studenti sono stati i ricercatori Emmanuele Crespan, del CNR di Pavia, e Simone Di Franco, del CNR di Palermo, che hanno illustrato alcuni aspetti del proprio lavoro e condiviso le esperienze maturate nell’ambito della ricerca scientifica.

Gli incontri hanno offerto agli alunni l’opportunità di approfondire il funzionamento della ricerca, dalle domande iniziali alle attività sperimentali, fino all’importanza della collaborazione tra gli studiosi.

Tra gli argomenti affrontati anche la prevenzione oncologica e l’adozione di corretti stili di vita, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della salute e della conoscenza scientifica.

Il progetto punta inoltre a favorire lo sviluppo del pensiero critico, della curiosità e delle capacità di ascolto e confronto, attraverso il dialogo diretto con i ricercatori.

Le attività possono essere integrate nei percorsi didattici di educazione civica e nelle iniziative di orientamento, collegando gli argomenti scientifici ad altre discipline e offrendo agli studenti occasioni di approfondimento sul mondo della ricerca.