AIMAS2026, conferenza internazionale a Petralia Soprana promossa dall’Università Kore

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Un piccolo centro dell’entroterra siciliano si trasforma in crocevia di idee e ricerca. A Petralia Soprana si è infatti tenuta la terza edizione della conferenza internazionale AIMAS2026, promossa dal gruppo di ricerca di Infrastrutture e Trasporti dell’Università degli Studi di Enna Kore. Un appuntamento che ha riunito circa quaranta studiosi tra docenti, ricercatori e dottorandi, confermando il crescente interesse verso i temi della mobilità e dello sviluppo territoriale.

L’iniziativa ha visto anche una significativa partecipazione istituzionale: presenti il sindaco di Petralia Soprana Pietro Macaluso, il primo cittadino di Petralia Sottana Pietro Polito e il presidente del Parco delle Madonie Giuseppe Ferrarrello, a testimonianza del forte legame tra ricerca scientifica e governance locale.

L’edizione di quest’anno ha assunto un respiro sempre più europeo, grazie al coinvolgimento di università provenienti da Croazia, Romania, Slovenia e Portogallo, oltre a numerosi atenei italiani. I lavori si sono articolati tra il centro polifunzionale del paese e la sede conclusiva di Villa Sgadari, offrendo un contesto ideale per il dialogo tra accademia e territorio.

Tra gli argomenti al centro del dibattito: sicurezza stradale, accessibilità delle aree urbane e interne, trasporto di passeggeri e merci sulle medie e lunghe distanze, fino al rapporto sempre più stretto tra mobilità e adattamento ai cambiamenti climatici.

Fondamentale il contributo del mondo imprenditoriale, con il sostegno di realtà come TRM Group e CITIEU-CITIME, affiancate dalle aziende siciliane EMMECCI, CEIF e Scancarello.

Particolarmente rilevanti le due tavole rotonde inserite nel programma, che hanno coinvolto accademici, istituzioni e associazioni locali. Il confronto si è concentrato sia sulle strategie per migliorare la mobilità nelle aree interne della Sicilia, sia sul progetto MEDIMED, coordinato dalla professoressa Iva Mrak dell’Università di Rijeka, dal professor Maurizio Errigo della Università di Roma La Sapienza e dalla professoressa Tiziana Campisi.

A chiudere i lavori, il riconoscimento al miglior dottorato assegnato a Mirna Klobucar, premiata per una ricerca innovativa sulla simulazione del traffico e sulla sicurezza stradale.

La conferenza AIMAS2026 si conferma così un laboratorio di idee e collaborazioni, capace di unire dimensione locale e visione internazionale per affrontare le sfide della mobilità del futuro.