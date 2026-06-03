Aidone, successo per il quarto incontro di “Più sicuri insieme”

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Si è svolto giovedì 28 maggio 2026 ad Aidone il quarto appuntamento della campagna nazionale “Più sicuri insieme”.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare e difendere la popolazione anziana e fragile dal fenomeno delle truffe, è stata promossa dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Enna, in stretta sinergia con il Ministero dell’Interno e con il fondamentale supporto della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

L’incontro è stato patrocinato dal Comune di Aidone ed è stato realizzato grazie alla collaborazione sul territorio dell’Associazione Don. Pe’., che ha contribuito attivamente alla riuscita della giornata.

Al tavolo dei relatori, a testimonianza di quanto il tema della sicurezza e della tutela delle fasce più deboli sia prioritario per le istituzioni locali e le forze dell’ordine: Vincenzo Mantegna, Presidente ANAP Confartigianato Enna; il Luogotenente CS Arturo Subrizio, Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Piazza Armerina; Annamaria Raccuglia, Sindaco di Aidone, che ha accolto con favore l’iniziativa concedendo la messa a disposizione della location; Amico Salvatore, Comandante della Polizia Municipale di Aidone; rappresentanti dell’Associazione Don. Pe’.; il dott. Gaetano Nicastro, la dott.ssa Lorenza Bertone e il dott. Lorenzo Cannata.

I dati nazionali condivisi dalle Forze di Polizia parlano chiaro: i reati e i raggiri ai danni delle persone della terza età, specialmente se fragili o che vivono da sole, sono in costante aumento. Proprio per questo, l’incontro ha puntato tutto sulla prevenzione e sull’informazione diretta. Grazie agli interventi dei rappresentanti delle forze dell’ordine e della polizia locale, i cittadini presenti hanno potuto apprendere i trucchi più comuni utilizzati dai malintenzionati e i comportamenti corretti da adottare per non cadere in trappola.

Un momento particolarmente toccante e significativo dell’evento si è avuto quando un cittadino presente in sala ha voluto condividere la propria testimonianza diretta, raccontando la sua personale esperienza in materia di truffe. Il suo racconto ha offerto uno spunto concreto di riflessione, mostrando quanto sia facile finire nel mirino dei malintenzionati e ribadendo l’importanza di superare la vergogna e denunciare subito.

“ANAP Confartigianato, Ministero dell’Interno e Forze dell’Ordine sono alleati in un’azione comune per difendere i cittadini”, ha ricordato il Presidente Vincenzo Mantegna, ringraziando le amministrazioni comunali coinvolte e la comunità aidonese per la straordinaria partecipazione e sensibilità dimostrata.

Al termine del dibattito, ai numerosi partecipanti sono stati distribuiti un opuscolo informativo e un calendario speciale. Si tratta di veri e propri vademecum pratici, pensati per essere appesi in casa o tenuti a portata di mano, contenenti consigli utili, accortezze quotidiane e i numeri di emergenza da contattare immediatamente in caso di necessità.

Il successo di questo quarto incontro conferma l’importanza di fare rete sul territorio: solo la collaborazione attiva tra istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e cittadini può alzare una barriera efficace contro l’illegalità e proteggere i membri più preziosi e vulnerabili della nostra comunità.