Aidone: storytelling al museo archeologico

Prosegue a grandi passi il progetto “Aidone Città che Legge 2020-2021” con un nuovo appuntamento in programma domani, venerdì 10 dicembre, alle ore 17 al museo archeologico regionale, dedicato allo storytelling nei musei.

Si tratta di una forma di comunicazione che mira a toccare le corde emotive attraverso un racconto dalla forte carica comunicativa. Oggi la tecnica è molto diffusa in ambito museale, dove grazie al ricorso alla tecnologia si riesce a raccontare il patrimonio dei musei in modo originale e innovativo.

Ad illustrare questo moderno strumento di comunicazione saranno Elisa Bonacini, esperta in comunicazione in ambito museale e autrice di diversi libri sull’argomento, e Lucia Ferruzza, archeologa del Museo Salinas di Palermo nonchè membro del direttivo nazionale di ICOM (International Council of Museums) Italia e del coordinamento regionale ICOM Sicilia.

L’incontro, organizzato dal Comune di Aidone in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e l’Archeoclub Aidone Morgantina, è patrocinato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e delI’Identità Siciliana e da ICOM Italia. Ingresso libero con green pass.