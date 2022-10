Aidone: si presenta libro sulle miniere Baccarato

Sarà presentato domani pomeriggio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “G. Scovazzo” di Aidone, il libro “Lo zolfo delle Miniere Baccarato” di Salvatore Di Vita, edito da La Moderna appena un mese fa.

Il saggio storiografico, la prima monografia in assoluto dedicata alla civiltà mineraria di Aidone, ripercorre sulla base di un’interessantissima ricerca d’archivio condotta dall’autore la storia delle dismesse miniere di zolfo nella contrada Baccarato, il più grande e importante giacimento nel territorio comunale.

Su queste solfare, che risultano di notevole importanza per il comprensorio di riferimento e alle quali è legata la storia di moltissime famiglie di Aidone e dei paesi limitrofi, non era mai stato scritto nulla data la difficoltà di reperire manoscritti o documenti di vario genere inerenti il sito. Soltanto pochi ruderi oggi in stato di abbandono, in atto inglobati in un insediamento rurale e poche parole su qualche sito internet ne attestano la passata esistenza.

La ricerca archivistica condotta da Di Vita, autore di numerosi saggi e ricerche sull’archeologia industriale e la civiltà mineraria dell’ennese, ha avuto come obiettivo proprio la ricostruzione della storia delle miniere Baccarato mediante l’esame filologico dei carteggi d’archivio.

Nella prima parte del libro è spiegata la genesi della miniera e il motivo della denominazione con cui è conosciuta: «Baccarato Condominio». Nella seconda parte è descritta brevemente la miniera di «Baccarato Mazzarino», propaggine della prima ma indipendente per titolarità della concessione mineraria e per soggetto proprietario.

L’ evento è promosso dall’associazione “Ecomuseo I semi di Demetra” in collaborazione con la biblioteca comunale e si inserisce nel programma di promozione della lettura “AIDONE CITTÀ CHE LEGGE 2020/2021”, avviato già da due anni dall’amministrazione comunale e tuttora in corso.

Interverranno alla presentazione, a fianco dell’autore Salvatore Di Vita, la prof.ssa Maria Rosaria Restivo, presidente dell’Associazione Ecomuseo I semi di Demetra, Michele Brescia, già Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Caltanissetta, l’etnoantropologa Maria Carcasio, già dirigente dell’assessorato regionale dei beni culturali, e Piero Patti, presidente del Parco Minerario Floristella Grottacalda. Ad introdurre e moderare ci sarà l’archeologa Serena Raffiotta, referente del progetto “AIDONE CITTÀ CHE LEGGE 2020/2021”, a cui l’autore ha affidato la prefazione del libro.