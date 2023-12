Aidone: si presenta il libro “E scinniu la notti”

PUBBLICITÀ

Si susseguono una dopo l’altra le attività di “Aidone Città che Legge”, il percorso che da diversi anni vede impegnati vari soggetti della comunità aidonese verso il raggiungimento di un unico obiettivo, la promozione del libro e della lettura.

La prossima iniziativa è prevista per oggi, giovedì 14 dicembre, giorno di apertura della seconda edizione della Fiera di Natale di Aidone, quando alle ore 17 la biblioteca comunale accoglierà due ospiti d’eccezione, Mario Incudine e Antonio Vasta. Su invito dell’associazione Ecomuseo I semi di Demetra, organizzatrice dell’evento, sarà presentato in anteprima in provincia di Enna il libro “E scinniu la notti”, una silloge di canti, novene e pastorali del Natale in Sicilia che i due artisti hanno raccolto nel corso di un lungo e faticoso lavoro di ricerca e da cui è nato alcuni anni fa uno spettacolo che ha girato l’Italia.

Da qualche settimana questa ricerca è nella disponibilità di chiunque come CD book, pubblicato dall’editore Finisterre.

La ricerca di Incudine e Vasta è stata definita dal sociologo, compositore e musicologo ennese Angelo Cacciato “una raccolta di canzuneddi che Mario Incudine ha recuperato dalla voce dei nostri padri e che Antonio Vasta ha vestito di poetiche sonorità”.

È indubbiamente una preziosa e fondamentale opera di raccolta dell’importante patrimonio immateriale tradizionale siciliano legato alle feste dell’Avvento: il Natale, il Capodanno e l’Epifania.

Il libro si compone di tre parti: a diversi testi introduttivi a firma, oltre che dei due curatori, dell’etnomusicologo Sergio Bonanzinga, dell’artista Dorotea Li Causi, di Padre Pietro Antonio Ruggiero, di Angelo Cacciato e del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, seguono le liriche, tradotte e trascritte dai due curatori, e infine gli spartiti a cura di Antonio Vasta e Giuseppe De Luca. Un CD allegato al libro contiene tutti i brani della silloge.

L’Ecomuseo I semi di Demetra, impegnato sin dalla sua costituzione alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale siciliano e aidonese in particolare, non poteva non cogliere l’importante occasione dell’uscita del libro “E scinniu la notti” per promuovere un viaggio tra parole e suoni della tradizione con l’obiettivo di perpetuarne la memoria. E il libro di Incudine e Vasta è un prezioso strumento per far sì che questa memoria, oggi sempre più fragile perché poco conosciuta dalle nuove generazioni, si perpetui in eterno.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la biblioteca comunale, oltre che nel percorso di Aidone Città che Legge si inserisce anche nella programmazione di due importanti progetti locali, Comunità Educante I semi di Demetra e Nonsololibri. Letture per tutti, che vedono impegnate da tempo le istituzioni e le associazioni aidonesi per offrire alla comunità nuove e importanti opportunità di crescita culturale e sociale.

Il programma prevede i saluti e un messaggio di benvenuto da parte del Presidente dell’Ecomuseo Maria Rosaria Restivo, del Sindaco Anna Maria Raccuglia e dell’Assessore alla Cultura Alessandra Mirabella. Mario Incudine e Antonio Vasta racconteranno la genesi del progetto e illustreranno testi e musiche oggetto della loro ricerca. A moderare i lavori sarà Serena Raffiotta, referente del progetto di promozione della lettura “Nonsololibri. Letture per tutti” della biblioteca comunale di Aidone, finanziato dal Cepell e in corso da oltre un anno e mezzo.