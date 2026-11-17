Aidone senza bancomat, interpellanza all’Ars per chiedere il ripristino del servizio

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La mancanza di uno sportello bancomat ad Aidone arriva all’attenzione della Regione Siciliana. Un’interpellanza parlamentare, sottoscritta da undici deputati regionali, chiede al Governo regionale di intervenire per favorire il ripristino del servizio, dopo la rimozione dell’ATM UniCredit in seguito a un recente assalto.

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L’atto, indirizzato al presidente della Regione e agli assessori regionali dell’Economia e delle Autonomie locali, richiama i disagi per i cittadini, soprattutto anziani, pensionati e persone con difficoltà negli spostamenti, costretti a raggiungere altri comuni per prelevare contante.

Nell’interpellanza viene ricordato anche l’appello della sindaca Annamaria Raccuglia, che ha chiesto a UniCredit l’installazione di un nuovo sportello dotato di adeguati sistemi di sicurezza e, possibilmente, abilitato anche ai versamenti.

I firmatari chiedono alla Regione di avviare un’interlocuzione con UniCredit, coinvolgendo l’amministrazione comunale e l’Associazione Bancaria Italiana, per individuare tempi e modalità di ripristino del servizio.

La questione viene inoltre inserita nel più ampio problema della progressiva riduzione dei servizi bancari nei piccoli comuni siciliani.

L’interpellanza è firmata dai deputati regionali Sebastiano Venezia, Michele Catanzaro, Giovanni Burtone, Valentina Chinnici, Antonino Cracolici, Emanuele Dipasquale, Mario Giambona, Calogero Leanza, Dario Safina, Ersilia Saverino e Tiziano Spada.