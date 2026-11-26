Aidone senza bancomat, iniziativa congiunta di Comune e Libero Consorzio per ripristinare il servizio

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Il ripristino di uno sportello bancomat ad Aidone diventa oggetto di un’iniziativa istituzionale condivisa tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e l’Amministrazione comunale. Il consigliere delegato al Turismo, Antonio Pagliazzo, d’intesa con il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, ha effettuato ieri pomeriggio una visita istituzionale al Comune di Aidone, incontrando il sindaco, Anna Maria Raccuglia, e l’assessore Giuseppe Catalano, per cercare una soluzione concreta alla mancanza di un servizio essenziale per la comunità.

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L’assenza di uno sportello bancario per il prelievo di contante è una criticità che incide direttamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, sulle attività economiche e sulla capacità di accoglienza del territorio. Una carenza particolarmente rilevante per Aidone, a forte vocazione turistica.

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Dall’incontro è emersa la necessità di predisporre una lettera istituzionale congiunta, sottoscritta dal presidente del Libero Consorzio e dal sindaco di Aidone, da inviare a tutti gli istituti bancari, affinché valutino la possibilità di installare uno sportello automatico per il prelievo di contante.

Il Sindaco di Aidone ha manifestato la propria disponibilità a concedere gratuitamente un locale idoneo, situato in un’area sicura all’interno degli spazi che ospitano il Comando della Polizia municipale. Una disponibilità concreta che intende rimuovere eventuali ostacoli di carattere logistico e agevolare l’individuazione di una soluzione praticabile da parte degli istituti interessati. “La mancanza di uno sportello bancomat non è una criticità secondaria – commenta il consigliere Pagliazzo – in quanto è servizio fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini, per le attività economiche e per l’accoglienza turistica. Aidone è un centro che esprime un patrimonio archeologico e culturale di straordinario valore e non può essere lasciato privo di un’infrastruttura di servizio così importante. Per questo abbiamo deciso di promuovere un’iniziativa istituzionale rivolta a tutti gli istituti bancari, mettendo sul tavolo anche la disponibilità concreta del Comune a garantire gratuitamente uno spazio adeguato e sicuro. Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione, anche in considerazione del mancato riscontro finora ottenuto da UniCredit”.

Il presidente Piero Capizzi e il consigliere delegato Antonio Pagliazzo confermano l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Enna a sostenere ogni iniziativa utile a restituire ad Aidone un servizio indispensabile.

“L’obiettivo – conclude Pagliazzo – è ottenere una risposta concreta da parte del sistema bancario a sostegno delle comunità locali e per lo sviluppo turistico ed economico del territorio”.