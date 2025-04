Aidone: sabato l’inaugurazione della mostra fotografica “A Giunta anni ‘50”

PUBBLICITÀ

È una mostra fotografica che offre più spunti di interesse quella che sarà inaugurata sabato alle 18,30 nei locali dell’ex esattoria di Aidone. “Giunta anni ‘50”, curata dall’assessore con delega alla cultura Alessandra Mirabella con scatti provenienti dalla Princeton University, resterà aperta sino al 2 maggio e sarà visitabile dalle 18,30 alle 20.00.

Una mostra suggestiva ed interessante che attraverso fotografie e racconti vede in primo piano la storia e il folklore di Aidone, e che scatto dopo scatto non solo celebra la devozione e la passione della comunità aidonese, ma invita anche a riflettere sull’importanza di preservare e tramandare queste radici.

La mostra, per cui è possibile prenotare la visita chiamando al numero 3397519223, offre al pubblico scatti fotografici degli anni ’50 provenienti dagli archivi della missione archeologica americana a Morgantina, di Mario A. Del Chiaro e Lucy T. Shoe Meritt, studiosi al seguito della missione nel 1956 e nel 1957. Le immagini catturano momenti di fede popolare, fra i riti che caratterizzano la Settimana Santa e sono al tempo stesso documenti storici e strumenti preziosi per l’analisi culturale e sociale, offrono anche una testimonianza visiva della città negli anni cinquanta mettendone in evidenza la bellezza architettonica e paesaggistica.

L’esposizione dà il via agli eventi in programma per la Pasqua voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anna Maria Raccuglia assieme all’assessore alla cultura Alessandra Mirabella. Per il suo valore culturale e di promozione del territorio ai fini dell’incremento turistico ha avuto il sostegno economico degli assessorati al turismo ed ai beni culturali.

Come sottolinea il sindaco, “la Settimana Santa di Aidone è davvero un momento significativo non solo dal punto di vista della liturgia cristiana ma per l’intera comunità, ricco di spiritualità, cultura e tradizione. È un modo straordinario per mantenere viva la memoria e l’identità culturale. Ci auguriamo che negli anni la mostra possa essere implementata con il contributo dei cittadini aidonesi offrendo così un’altra bella opportunità di turismo esperienziale”.

Evidenzia l’assessore Alessandra Mirabella, la mostra “vuole essere uno stimolo a riscoprire e valorizzare le tradizioni come patrimonio immateriale, contribuendo a preservare la nostra identità culturale e rafforzare i legami tra le generazioni”.