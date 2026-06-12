Aidone, riconosciuta la provocazione “per accumulo”: ridotta la condanna per l’omicidio della madre

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La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, presieduta dalla dott.ssa Daniela Troja, ha letto il dispositivo di sentenza nel processo d’appello a carico di Maria Gozza, accusata di aver ucciso la propria madre il 16 novembre 2021 ad Aidone.

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Accogliendo l’appello presentato dalla difesa, la Corte ha riconosciuto all’imputata la circostanza attenuante della provocazione “per accumulo”. La pena è stata così ridotta dai 14 anni di reclusione inflitti in primo grado a 9 anni e 4 mesi di reclusione.

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Già nel giudizio di primo grado, celebrato davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta, alla donna erano state concesse le attenuanti generiche nella loro massima estensione, evitando l’ergastolo e riducendo la pena a 14 anni.

Il giudice di secondo grado ha inoltre riformato la sentenza di prime cure, escludendo la condanna al risarcimento del danno riconosciuto in primo grado in misura di 2.500 euro in favore della parte civile, sorella della vittima.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa, il tragico evento sarebbe maturato all’interno di un contesto domestico esasperato. Nel comunicato dell’avvocato Carmelo Lombardo si fa riferimento a un rapporto madre-figlia “caratterizzato da continue e sistematiche umiliazioni”, che per anni avrebbero reso “profondamente dolorosa l’esistenza della figlia”.

La difesa sottolinea inoltre che, “nonostante lo stillicidio di critiche e mortificazioni”, Maria Gozza avrebbe “lottato strenuamente per emanciparsi e riscattarsi socialmente”, riuscendo a conseguire “con grandi sacrifici prima il diploma e poi la laurea in naturopatia”.

Subito dopo la lettura del verdetto, l’imputata, già fortemente provata dalla vicenda umana e processuale, è scoppiata in lacrime.

L’avvocato Carmelo Lombardo, difensore che ha assistito e rappresentato la donna sia in primo grado che in appello, ha espresso soddisfazione per l’esito del giudizio: «È stata giustamente riconosciuta l’attenuante della provocazione cosiddetta “per accumulo”, un istituto che la cassazione ha codificato proprio per adeguare la pena in presenza di condotte ingiuste, anche solo moralmente, che si sono sedimentate nel corso del tempo, persino per anni, determinando una reazione a corto circuito. Si tratta di una storia fatta di riscatto sociale e di impegno, ma anche di costanti mortificazioni che hanno reso l’esistenza di questa donna assai dolorosa, che ha lottato contro una condizione familiare che la voleva relegata all’indifferenza ed all’ignoranza. Purtroppo rimane la consapevolezza di una donna che dovrà convivere con questo peso e con questo senso di colpa, per dirla con Dostoevskij, il suo destino sarà il castigo e la sua pena sarà l’ergastolo del cuore per la perdita della madre che nonostante tutto aveva tanto amato».