Aidone: riattivato l’ascensore del museo archeologico

“Dopo mesi di intenso lavoro, si è restituito alla collettività l’ascensore del Museo regionale di Aidone. Le meraviglie archeologiche esposte potranno essere ammirate anche dai diversamente abili e soggetti fragili”. A comunicarlo la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“Voglio innanzitutto ringraziare il giovane aidonese, Alessio Catalano, che in primis mi ha segnalato l’enorme disagio presente nel museo: la sua caparbietà è stata fondamentale. Ringrazio le istituzioni che in sinergia, ognuno nel proprio ruolo e secondo le proprie competenze sono intervenute, dall’Assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana, On. Francesco Scarpinato, il Soprintendente dei beni culturali di Enna, Angelo Di Franco, il neo Direttore del Parco Carmelo Nicotra, l’Amministrazione comunale e il presidente del consiglio Filippo Curia. E’ stato ottenuto un importante risultato, esempio di una politica che lavora per dare risposte al territorio”.

“Io continuo ad assumermi l’impegno di tutelare e garantire i diritti inviolabili dei diversamente abili – conclude la parlamentare – contro tutte le limitazioni dovute ad amministrazioni distratte e una burocrazia farraginosa e inoperosa”.