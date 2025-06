Aidone: “Reperti – Il Mito”, la mostra fotografica di Enrico La Bianca al Museo Archeologico

PUBBLICITÀ

Si terrà venerdì 27 giugno alle ore 18:00, al Museo Archeologico Regionale di Aidone, l’inaugurazione di “Reperti – Il Mito”, mostra fotografica di Enrico La Bianca.

All’inaugurazione interverranno il Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, la sindaca di Aidone, Annamaria Raccuglia, e l’assessora alla Cultura del Comune di Aidone, Alessandra Mirabella. Sarà presente anche l’artista, Enrico La Bianca, pronto a condividere il suo percorso creativo.

Enrico La Bianca, fotografo ennese noto per la sua costante ricerca e sperimentazione, ha dedicato gli ultimi tre anni a questo progetto, lavorando a stretto contatto con i tesori custoditi nel museo di Aidone.

In esposizione, fotografie di reperti che richiamano al mito di Kore – e non solo – realizzate con tecniche di ripresa volte a rendere “vive” le figure ritratte e stampate su supporti non convenzionali che evocano la pietra lavica.