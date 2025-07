Aidone protagonista del Between Music & Arts Festival 2025, ecco il programma

PUBBLICITÀ

Il Comune di Aidone partecipa alla quarta edizione del Between Music & Arts Festival, in programma dal 22 al 27 luglio, in alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia centrale. Il festival è promosso dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, con la collaborazione dei comuni membri del Comitato Tecnico Scientifico, tra cui Aidone, e sotto la direzione artistica di Roberto Grossi.

Riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio interdisciplinare, il Between propone un ricco programma di eventi che uniscono musica, danza, arti visive e cinema, in dialogo con la storia e i territori del Mediterraneo.

Il Museo Archeologico di Aidone ospiterà due giornate di eventi, il 23 e 24 luglio, all’insegna del dialogo tra linguaggi artistici contemporanei e patrimonio archeologico.

“Il nostro museo torna a essere un centro vivo di produzione culturale e confronto tra epoche e culture – dichiara il Sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia -. Partecipare a un progetto di questa portata è motivo di orgoglio e un’opportunità di promozione per l’intero territorio”.

“Un programma che valorizza l’identità di Aidone all’interno di una visione culturale condivisa e aperta al mondo – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura Alessandra Mirabella, coinvolta nella progettazione degli appuntamenti locali -. La performance Dance Between Sport, nel giardino del museo, che unisce danza e gesto atletico, acquista un significato profondo in un contesto come il nostro, dove sport e cultura si intrecciano al mondo greco e romano – continua l’assessore -. Accogliere ‘Istante Dante’ nella piccola chiesa francescana del convento che ospita il Museo ha per noi un significato profondo: è un luogo raccolto, carico di memoria, dove l’arte incontra il silenzio e l’ascolto. In questo spazio, la Divina Commedia si trasforma in esperienza viva e condivisa, capace di parlare anche ai più giovani con un linguaggio universale: quello della musica. Il concerto di Adnan Joubran rappresenta perfettamente lo spirito del Between: tre artisti da tre Paesi diversi che si incontrano ad Aidone. È un privilegio accogliere nella nostra comunità un progetto artistico che abbatte confini e ci ricorda che la bellezza può essere un ponte tra le culture”.

Il Direttore del Parco Archeologico, Carmelo Nicotra, sottolinea: “Il Festival Between rappresenta un’esperienza che arricchisce la programmazione culturale dei siti del Parco, creando connessioni tra il patrimonio storico e le nuove generazioni, attraverso espressioni artistiche contemporanee”.

Programma – Museo Archeologico di Aidone

Mercoledì 23 luglio

Ore 18:30 giardino del museo archeologico| “Dance Between Sport” – Performance della compagnia Naturalis Labor

Ore 19:00 Chiesa di San Francesco “Istante Dante – La Divina Commedia ai Tempi di Dante” – Progetto musicale multimediale con 100 musicisti

Dalle 19:00 “Heaven’s Gate” – Installazione artistica di Solveig Cogliani nel giardino del museo

Giovedì 24 luglio

Ore 21:00 giardino del museo “Reimagined” – Concerto con Adnan Joubran (Palestina), Habib Meftah (Afghanistan), Valentin Mussou (Francia)

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.