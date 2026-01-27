Aidone: proseguono i lavori Anas per la riapertura della SS288

PUBBLICITÀ

Proseguono le operazioni avviate da Anas per la riapertura al traffico della strada statale 288 “Di Aidone”, nel comune di Aidone.

PUBBLICITÀ

Il tratto (km 46,100 e 51,900) era stato chiuso mercoledì scorso in seguito agli eventi meteo avversi che avevano colpito il versante orientale della Sicilia.

Nello specifico, ad Aidone si era verificata una frana che aveva danneggiato la rete paramassi che proteggeva la strada dal costone roccioso.

Dopo i primi interventi di messa in sicurezza dell’area e i rilievi eseguiti dai tecnici Anas, ieri è terminato l’approvvigionamento delle nuove reti paramassi. Anas ha inoltre provveduto alla rimozione della rete danneggiata e questa mattina sono iniziati gli interventi per la posa in opera della nuova rete.

La riapertura è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo.