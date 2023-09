Aidone: progetto “Nonsololibri”, tre eventi questa settimana

PUBBLICITÀ

Una settimana intensa prenderà avvio oggi alla biblioteca comunale di Aidone, che ormai da tre anni, dal conseguimento della prestigiosa qualifica “Città che Legge”, è diventata una fucina di idee e progetti, confermandosi come polo culturale e sociale importante per la piccola comunità dell’ennese e come punto di riferimento nell’intero territorio provinciale e non solo.

PUBBLICITÀ

Lunedì 4, mercoledì 6 e venerdì 8 settembre ci saranno tre eventi organizzati nell’ambito del progetto “Nonsololibri. Letture per Tutti”, finanziato nel 2021 dal Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura, istituto afferente al Ministero della Cultura.

Grazie all’importante progetto destinato alla promozione della lettura accessibile, da oltre un anno la biblioteca di Aidone così come le scuole aderenti e diversi spazi al chiuso e all’aperto hanno accolto grandi e piccoli per iniziative mirate a diffondere la buona pratica della lettura tra tutte le fasce della popolazione.

Il progetto ormai è in dirittura d’arrivo e questa settimana sono tre le iniziative in programma, due per bambini e bambine e una per adulti.

Si comincia oggi, lunedì 4 settembre, alle 16.30 in biblioteca, dove grazie a una proposta de “La Fabbrica di Mivà”, associazione partner di Nonsololibri, i più piccoli parteciperanno a un laboratorio di lettura ad alta voce a tema Medioevo, cui seguirà uno spettacolo di burattini realizzati con materiale di riciclo, “Fabulare Teatrando. Il cavaliere nero e il drago Tifeo”.

Mercoledì, dalle 16.30, la biblioteca accoglierà le logopediste Antonella Dongarrà e Chiara Castro per un laboratorio metafonologico, “Giochiamo con le parole”, per sviluppare la consapevolezza metafonologica, prerequisito della letto-scrittura. Attraverso diverse attività i partecipanti svilupperanno la capacità di manipolare mentalmente i suoni per comporre e scomporre parole di differente lunghezza. Il laboratorio è riservato agli iscritti alla classe prima della scuola primaria, ai quali l’attività sarà di grande aiuto approcciandosi ormai tra pochi giorni, con l’inizio della scuola, alla scrittura e lettura.

Venerdì pomeriggio, invece, si terrà un incontro on line per la presentazione del libro “L’isola di Martha”, curatrici Laura Birtolo e Erika Petrocchi dell’Associazione Due Punti di Firenze. Si tratta del primo libro bilingue italiano/LIS pubblicato in Italia, una raccolta di racconti scritti da sordi e udenti nel corso di un laboratorio sperimentale di scrittura creativa realizzato a Firenze nel 2022. Interverranno all’incontro Annamaria Raccuglia, sindaco di Aidone, e Alessandra Mirabella, assessore alla cultura, per i saluti istituzionali. Erika Petrocchi e Laura Birtolo, le curatrici, racconteranno l’esperienza del laboratorio e la genesi del libro. Modererà Serena Raffiotta, referente progetto Nonsololibri. Naturalmente l’incontro sarà accessibile ai sordi grazie alla collaborazione con l’ASACOM Sandra La Placa.

L’intensa settimana della biblioteca Scovazzo dedicata alla lettura, che coincide peraltro con l’evento internazionale del Read a Book Day del 6 settembre, si concluderà sabato alle 18.30 quando nell’ambito della programmazione di Aidone Città che Legge 2022/2023 sarà inaugurata la rassegna letteraria TRAME DI DONNE, a cura dell’assessore Mirabella, con la presentazione del romanzo “La ragazza dell’altopiano” (Euno edizioni) di Elisa Di Dio, attrice e docente. Converserà con l’autrice Mario Cottonaro, archeologo e docente di lettere classiche. Leggeranno brani del romanzo Filippa D’Itria, Aurora Lombardo e Filippo Gangi.