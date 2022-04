Aidone: presentato il progetto NONSOLOLIBRI

Ha riscosso un grande e inaspettato successo lo scorso sabato ad Aidone la presentazione al pubblico del progetto di lettura inclusiva “NONSOLOLIBRI” e del “Patto Locale per la Lettura”, strumento di cui il Comune si è dotato un anno fa per portare avanti una strategia di promozione della lettura che sia condivisa tra i vari attori del territorio: istituzioni, scuole, associazioni, librerie e soggetti privati.

Dopo un saluto di benvenuto del sindaco Sebastiano Chiarenza e dell’assessore e responsabile di progetto Serena Raffiotta, sono intervenuti i rappresentanti dei partner che hanno collaborato per la redazione dell’iniziativa: il presidente della sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Santino Di Gregorio, Fenisia Mirabella e Antonella Dongarrà, rispettivamente intervenute a nome delle associazioni “Amici della Festa del Libro-Il sasso nello stagno” e “La fabbrica di Mivà”, specializzate in attività di promozione del libro sul territorio provinciale. Infine i tanto attesi ospiti: Gaetano Minincleri, presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nonché presidente della Stamperia Braille, Marcella Gianfranceschi, bibliotecaria, referente interprovinciale del programma “Nati per Leggere”, e Cristina Bellemo, scrittrice, insignita del Premio Andersen 2021.

Tutto pronto, adesso, per avviare questa straordinaria iniziativa, unica nel suo genere in Sicilia, come ha avuto modo di evidenziare Domenico Ciccarello, vicepresidente regionale di AIB-Associazione Italiana Biblioteche. Un progetto che nell’arco dei prossimi 18 mesi vedrà susseguirsi attività laboratoriali, incontri e momenti di formazione destinati ad avvicinare alla lettura quante più categorie di utenti, dagli stranieri ai bambini e agli anziani, passando per i disabili sensoriali come i sordi e i ciechi, facendo della biblioteca intitolata a Gaetano Scovazzo un polo di inclusione.

È già in cantiere un “reading al buio”, di cui presto sarà annunciata la data e il programma.