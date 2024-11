Aidone: presentato al cineteatro Herbita spot sulla Venere di Morgantina

PUBBLICITÀ

Si è concluso ieri, con una giornata dedicata all’interno del cineteatro Herbita, il progetto “CineSicilia: i giovani riprendono il territorio” finanziato dalla Regione Sicilia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2021.

Ancora una volta il cinema è protagonista dei progetti portati avanti dall’associazione Visco che per l’occasione ha tenuto vari laboratori coinvolgendo figure del cinema come videomaker, sceneggiatori e direttori della fotografia.

I giovani coinvolti, tra cui gli studenti del Liceo Artistico “L. e M. Cascio” di Enna, dal 12 al 15 novembre sono stati sui set per mettere in pratica quanto hanno appreso durante le lezioni teoriche.

Le riprese si sono svolte tra Enna, Lago di Pergusa, Aidone, Museo Archeologico Regionale di Aidone e Parco Archeologico di Morgantina. Il laboratorio di scenografia è stato condotto e curato da Paolo Previti.

“È stato fondamentale anche il Comune di Aidone che ci accompagna nei nostri progetti in modo impeccabile, allo stesso modo abbiamo coinvolto la cittadinanza che ha risposto con entusiasmo – commenta il giovane regista ennese e presidente dell’associazione Visco Davide Vigore – abbiamo voluto concentrarci sulla Venere di Morgantina per raccontare la storia di un’opera straordinaria che spesso viene dimenticata”.

Partner del progetto sono stati il Comune di Aidone, il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, il Liceo Artistico Regionale “L. e M. Lo Cascio”.

“Ieri mattina e poi di nuovo alle 18:30 abbiamo presentato lo spot agli studenti e ai cittadini – conclude Vigore – è stato un bel momento per parlare del territorio e di come andrebbe valorizzato con sforzi maggiori da parte delle istituzioni. Una perla come la Venere di Morgantina meriterebbe centinaia di migliaia di visitatori l’anno, a noi il compito di farla conoscere”.