Aidone partecipa a “Il Maggio dei Libri 2025”

Anche quest’anno il Comune di Aidone, riconosciuto come “Città che legge”, partecipa con entusiasmo a “Il Maggio dei Libri 2025”, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura. Il tema dell’edizione, “Intelleg(g)o”, fonde il latino intellego (comprendere) con il verbo leggo, sottolineando come la lettura sia strumento di comprensione del mondo, di sé e degli altri.

Due gli appuntamenti in programma, entrambi alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale “G. Scovazzo”.

Venerdì la presentazione del saggio “Le sfide sociali della Chiesa in Luigi Sturzo e Igino Giordani” di Don Giacinto Magro, con intervento del prof. Failla. Il testo offre spunti di riflessione sul pensiero sociale cattolico, in particolare alla luce delle sollecitazioni provenienti dal magistero del nuovo Papa.

Martedì 27 maggio lo spettacolo di lettura animata “La pinna di Hu”, rivolto a bambini dagli 8 anni e alle famiglie. Tratto da una storia della tradizione popolare siciliana raccolta da Giuseppe Pitrè, il racconto affronta con delicatezza i temi dell’amicizia, della diversità e del rispetto dell’ambiente.

Il sindaco Annamaria Raccuglia e l’assessore alla cultura Alessandra Mirabella invitano la cittadinanza a partecipare a questi momenti di condivisione culturale che rafforzano il ruolo della lettura nella crescita personale e comunitaria.

Nel corso dell’anno, la Biblioteca ha già promosso percorsi di lettura ad alta voce e laboratori didattici per bambini, consolidando il suo ruolo educativo sul territorio.

Grazie alla misura ministeriale “Benessere in Comune”, promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia (DipoFam) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata inoltre realizzata una nuova sala lettura e allestite postazioni PC, con l’obiettivo di rendere gli spazi culturali sempre più accoglienti, accessibili e digitalmente inclusivi.

Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale “G. Scovazzo” in Via Abate Scovazzo.