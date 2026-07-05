Aidone, “Morgantina Off” al via con lo spettacolo gratuito “Le Tragicomiche, vita da eroi”

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Sipario pronto ad alzarsi su “Le Tragicomiche, vita da eroi”, spettacolo a ingresso gratuito che aprirà, il 7 luglio alle 21, in piazza Torres Truppia ad Aidone, adiacente al Museo archeologico, il cartellone di “Morgantina Off… le tragedie irriverenti”, promosso dall’Associazione culturale “L’Imbuto” con il patrocinio del Parco Archeologico Villa Romana del Casale, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Aidone.

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Il primo dei quattro appuntamenti in cartellone, pensato per riscoprire le commedie fliaciche, prevede, grazie alla disponibilità del direttore del Parco archeologico, Carmelo Nicotra, la possibilità di visitare il Museo Archeologico di Aidone con il prolungamento straordinario dell’orario di apertura dalle 19 alle 21.

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“Le Tragicomiche, vita da eroi”, su testo e regia di Savino Maria Italiano, porta in scena Lidia Ferrari, Savino Maria Italiano, Giuseppe Marzio e Abril Milagros Gauna, per raccontare alcune tragedie degli eroi e degli dei dell’antichità attraverso i linguaggi del teatro comico e della maschera.

Lo spettacolo si ispira a una forma di teatro molto antica, alla base del teatro comico occidentale, nata e sviluppatasi tra il V e il III secolo a.C. nella Magna Grecia, in particolare a Taranto: il teatro fliacico, a cui si intende ridare luce perché ha influenzato il modo di fare teatro dei latini e, successivamente, dei comici dell’arte italiani, i quali hanno dato vita al mestiere del teatro moderno.

Protagonisti sono alcuni dei grandi eroi tragici: Achille, Ulisse, Medea. Le loro vicende sono tratte direttamente dalle opere tragiche di riferimento e sono state riscritte in chiave comica, con linguaggi e riferimenti contemporanei, proprio per avvicinare l’esperienza di questi miti antichi all’esperienza quotidiana dei ragazzi di oggi. Attraverso le avventure, o meglio le disavventure, degli eroi, si affrontano grandi temi quali la vita e la morte, l’amore, la giustizia.

Cercando di ricreare una cosmogonia comica, gli autori si sono lasciati ispirare anche da autori contemporanei, come Italo Calvino e la sua opera “Le Cosmicomiche”. Lo spettacolo vuole essere un omaggio all’autore italiano che, a loro avviso, più di tutti ha saputo coniugare verità scientifica e verità fantastica attraverso una linea narrativa profonda e, al contempo, ironica.

«Questa “contaminazione” tra classico e moderno — spiega il responsabile artistico Paolo Patrinicola — ha creato le condizioni per il pieno coinvolgimento di Aidone Città che legge. Una vera e propria collaborazione di rete per creare un sistema culturale realmente integrato, che ha trovato grande disponibilità alla collaborazione nata dall’incontro di più sensibilità e da un’unica visione portata avanti dal sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia, con l’assessore alla Cultura, Alessandra Mirabella, e il direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra, che ringraziamo per aver creato un vero e proprio circuito che ruota attorno al nostro cartellone teatrale. Due le aperture straordinarie in programma: la prima per il Museo archeologico il 7 luglio, dalle 19 alle 21, e la seconda per la Villa Romana del Casale il 23 luglio, dalle 19 alle 23.30, grazie al biglietto unico».

A intervenire anche Patrizia Fazzi, presidente dell’associazione culturale L’Imbuto: «Con Morgantina Off si porta in scena quel teatro di ricerca indipendente, irriverente e allo stesso tempo capace di risvegliare ed esaltare quei momenti storici in cui Morgantina era famosa per le sue commedie fliaciche, nate proprio in area siceliota, che si sviluppavano in un genere di farsa popolare greca irriverente e piena di maschere grottesche. Le commedie fliaciche nascono come teatro popolare di piazza e quindi celebriamo il suo ritorno a casa, alla sua agorà, il 7 luglio ad Aidone, in piazza Torres Truppia».

«Morgantina Off — sottolinea il sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia — è la rassegna teatrale che unisce Aidone al suo patrimonio archeologico. Il cartellone, che si svolgerà sia nel centro storico del nostro Comune sia all’interno del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, fa da punto d’incontro tra narrazione e storia per far rivivere i luoghi simbolo del nostro territorio e creare un ponte vivo tra la città e il suo passato millenario. Ringraziamo l’Associazione L’Imbuto e il prof. Paolo Patrinicola per aver scelto Aidone per la realizzazione di eventi culturali di altissimo livello».

Il percorso di un viaggio ideale nelle radici culturali e storiche della nostra terra continuerà il 23 luglio alle 21 alla Villa Romana del Casale con “Pluto”: biglietto unico 12 euro, ridotto under 18 6 euro, prevendita LiveTicket o botteghino dalle 19.

Si proseguirà il 5 agosto con “I Cavalieri di Aristofane” al Teatro greco di Morgantina, dove le commedie fliaciche tornano ufficialmente a casa: biglietto unico 12 euro, ridotto under 18 6 euro, prevendita LiveTicket o botteghino dalle 19.

A chiudere il cartellone, fuori rassegna, sarà “Cassandra”, il 19 agosto alle 21 al Teatro greco di Morgantina: biglietto unico 12 euro, ridotto under 18 6 euro, prevendita LiveTicket o botteghino dalle 19.