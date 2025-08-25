Aidone: Morgantina festeggia il 70esimo anniversario degli scavi con un concerto lirico

PUBBLICITÀ

Il 18 agosto scorso Morgantina ha festeggiato un anniversario speciale: il 70esimo anniversario dell’inizio degli scavi che riportarono alla luce l’antica città.

Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 18 agosto e rinviato a causa del maltempo, si terrà martedì 26 agosto alle ore 20.30 al Parco Archeologico di Morgantina. Il pubblico potrà assistere a un concerto lirico dell’Orchestra e del Coro degli Erei, diretti dal Maestro Carmelo Capizzi, con la partecipazione del soprano Susanna La Fiura, del tenore Antonio Interisano e con un reading di Lorenza Denaro, che intreccerà musica e memoria. L’ingresso sarà libero.

Durante la serata, la storia della missione archeologica sarà rievocata anche attraverso una selezione di fotografie storiche ed evocative, su testi e immagini di Sara Minincleri e Alessandra Mirabella.

“Morgantina è la nostra radice più profonda – comunica il sindaco di Aidone Annamaria Raccuglia – un patrimonio che appartiene alla comunità ma parla al mondo intero. Questo concerto lirico è un atto d’amore verso la città antica, un modo per celebrare insieme storia, cultura e bellezza”.

“Dal 1955 a oggi, gli scavi hanno restituito voci, volti e memorie di una città straordinaria – dichiara Carmelo Nicotra, direttore del Parco Archeologico di Morgantina -. Con questo anniversario vogliamo non solo ricordare il passato, ma anche rafforzare il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione del sito, aprendo Morgantina a un futuro di nuove scoperte e di sempre maggiore fruizione”.

“Buon compleanno Morgantina! – le parole dell’assessore comunale alla cultura Alessandra Mirabella – Il 18 agosto 1955 iniziarono in contrada Serra Orlando gli scavi sistematici condotti dalla missione americana della Princeton University sotto la direzione degli archeologi Erik Sjöqvist e Richard Stillwell. Il sito fu poi identificato con l’antica Morgantina grazie alle numerose monete con legenda Hispanorum. Leggendo Tito Livio, lo studioso Kenan Erim osservò che, alla fine della seconda guerra punica, i Romani consegnarono la città a un gruppo di mercenari ispanici. Erim ebbe quindi la felice intuizione che proprio i nuovi abitanti di quella polis (da alcuni studiosi identificata erroneamente con l’antica Herbita) iniziarono a battere monete di bronzo con legenda Hispanorum. Alle prime stagioni di scavi partecipò anche Gustavo VI Adolfo, re di Svezia, il ‘re archeologo’, grande conoscitore dell’archeologia classica. Il re, che viaggiava in incognito, firmava i giornali di scavo con le sigle G. A. e la sua identità non era certo un mistero per i cittadini di Aidone”.