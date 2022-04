Aidone: lettura e inclusione alla biblioteca comunale Scovazzo

Dopo due lunghi anni di pausa, sabato 2 aprile la biblioteca comunale Scovazzo di Aidone riapre al pubblico per ospitare dalle ore 17,30 un importante incontro, che segna la rinascita della prestigiosa istituzione aidonese. Sarà, infatti, presentato alla comunità il progetto di lettura inclusiva NONSOLOLIBRI, redatto dal Comune di Aidone in partenariato con la sezione provinciale UICI di Enna e le associazioni Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno e La Fabbrica di Mivà.

Candidato al bando nazionale “Lettura per tutti” emanato dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto periferico del Ministero della Cultura, il progetto è stato recentemente finanziato con un importante contributo di 50 mila euro, che permetterà di realizzare una serie di iniziative fino a settembre 2023. Si tratta di varie azioni, tra cui incontri di formazione, attività culturali, mostre e laboratori per adulti, ragazzi e bambini, finalizzate a rendere la lettura a portata di quante più categorie possibili di utenti, dai bambini agli anziani agli stranieri e a soggetti con difficoltà di apprendimento e disabilità sensoriali, coinvolgendo docenti ed educatori, formatori, famiglie e studenti.

L’incontro offrirà, inoltre, l’occasione per presentare per la prima volta al pubblico il “Patto Locale per la Lettura” del Comune di Aidone, uno strumento adottato da circa un anno con l’obiettivo di promuovere in modo continuativo, trasversale e strutturato il libro in tutte le sue forme a partire dalla prima infanzia, individuando nella pratica della lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi attori presenti sul territorio.

Dopo i saluti del sindaco Sebastiano Chiarenza e dei rappresentanti dei tre soggetti privati attori del partenariato del progetto NONSOLOLIBRI, l’incontro prevede gli interventi del presidente regionale UICI Gaetano Minincleri, del referente AIB Nati per Leggere Enna – Caltanissetta Marcella Gianfranceschi e, ospite d’eccezione, la scrittrice Cristina Bellemo, autrice di diversi libri per bambini e ragazzi, insignita nel 2021 del prestigioso “Premio Andersen” come miglior scrittrice.

“Dalla data del mio insediamento – dichiara l’assessore Serena Raffiotta, coordinatrice del progetto – ho lavorato alacremente, mese dopo mese, per la riattivazione dei servizi bibliotecari. La giornata di sabato sarà un punto di arrivo, con la biblioteca finalmente aperta dopo due anni di pausa e migliaia di nuovi libri in fase di inventariazione e a breve disponibili per la consultazione, ma anche un punto di partenza per questa straordinaria avventura sulla lettura inclusiva che ci vedrà impegnati per 18 lunghi mesi a fianco di partner importanti. Vogliamo che la biblioteca comunale diventi un punto di riferimento a livello non solo comunale, ma provinciale e siamo certi che, grazie anche alla collaborazione con UICI, questo potrà succedere. Un ringraziamento va al sindaco e al dirigente d’area Letizia Alaimo per avermi dato fiducia e aver fornito ogni supporto amministrativo necessario al raggiungimento di questo importante traguardo”.