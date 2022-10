Aidone: incontro “Nati per Leggere”

Nell’ambito delle iniziative di “Aidone Città che Legge 2020/2021”, sabato dalle ore 9.30 alle ore 11, nei locali della Rocca di Cerere Factory di Piazza Papa Giovanni Paolo II, si terrà l’incontro “Nati per Leggere. Un programma di comunità”, dedicato ad illustrare il programma nazionale “Nati per Leggere”, presente in tutte le regioni italiane grazie all’impegno di volontari ed educatori e sviluppato in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino.

“Nati per Leggere” propone gratuitamente alle famiglie con bambini e bambine fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei piccoli e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

All’incontro, che è anche uno degli appuntamenti del progetto di lettura inclusiva NONSOLOLIBRI – Letture per Tutti, finanziato dal Cepell del Ministero della Cultura e avviato lo scorso marzo, interverranno la referente del gruppo locale Nati per Leggere di Aidone, Giovanna Leanza, la referente interprovinciale Enna Caltanissetta Marcella Gianfranceschi, le referenti regionali Provvidenza Maria Mogavero e Antonella Provenzano. A introdurre gli interventi sarà Serena Raffiotta, referente del progetto “Aidone città che legge” e del progetto “NONSOLOLIBRI – LETTURE PER TUTTI”.

L’incontro, aperto al pubblico, introdurrà un corso di formazione interprovinciale per operatori e volontari Nati per Leggere, riservato ad oltre venti iscritti e che si terrà sabato a partire dalle 11 e la mattina di domenica sempre nei locali della Rocca di Cerere Factory, grazie alla fattiva collaborazione con la Pro Loco Aidone Morgantina, firmataria del patto locale per la lettura del Comune di Aidone.