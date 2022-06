Aidone: in scena “Giufà e i buoni consigli”

È liberamente ispirato ai racconti dello scrittore ed antropologo palermitano Giuseppe Pitrè lo spettacolo “Giufà e i buoni consigli” prodotto dall’Associazione Culturale Nave Argo, che andrà in scena lunedì alle ore 18 ad Aidone in Piazza Papa Giovanni Paolo II (lo spazio antistante la Rocca di Cerere Factory, meglio conosciuta come ex macello). L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Comune nell’ambito del progetto di promozione della lettura NONSOLOLIBRI, recentemente avviato grazie a un finanziamento del “Centro per il Libro e la Lettura” di Roma, e di cui sono partner la sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e le associazioni “Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno” e “La fabbrica di MiVà”.

L’Associazione Culturale calatina Nave Argo propone un’originale rivisitazione del noto personaggio caro alla tradizione popolare di tanti Paesi del Mediterraneo, protagonista di storie tramandate oralmente di generazione in generazione e in Sicilia trascritte un secolo fa grazie all’impegno di Giuseppe Pitrè (1841-1916), il noto medico e folklorista che girò l’isola per raccoglierle e tramandarle in una serie di pubblicazioni oggi di fondamentale importanza per la storia delle tradizioni popolari regionali.

Lo spettacolo, prodotto da Nave Argo con l’organizzazione generale di Fabio Navarra, vedrà sulla scena Anita Indigeno e Giuseppe Brancato, testo e regia di Iridiana Petrone, musiche di Giuseppe Nicolosi, scenografia di Tiziana Rapisarda, costumi di Concetta Cannizzaro.