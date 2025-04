Aidone in festa: il primo maggio si celebra il patrono San Filippo Apostolo

PUBBLICITÀ

Tradizione, cultura e turismo al centro della programmazione dell’amministrazione comunale di Aidone, guidata dal sindaco Anna Maria Raccuglia, che — con la stretta collaborazione dell’assessore alla Cultura Alessandra Mirabella — ha realizzato una serie di eventi che hanno caratterizzato il mese di aprile, sia in occasione della Pasqua che in vista del Primo Maggio, festa di San Filippo. Inoltre Aidone si prepara a inaugurare e vivere le iniziative per i settant’anni degli scavi di Morgantina.

Ad annunciare l’arrivo della festa di San Filippo Apostolo è stato l’allestimento delle tipiche zagarelle nel centro storico, già nei giorni che hanno preceduto la Pasqua, creando un ponte ideale tra tradizioni e identità locale. Le installazioni di arte effimera hanno ulteriormente impreziosito il volto della città.

È ancora visitabile, fino al 2 maggio (anche su prenotazione), la mostra fotografica “‘A Giunta anni ‘50”, ospitata nei locali dell’ex esattoria e curata da Alessandra Mirabella. La mostra propone scatti inediti custoditi negli archivi della Princeton University e apre simbolicamente la serie di iniziative programmate per celebrare i settant’anni degli scavi di Morgantina (1955-2025). Le immagini degli archeologi Mario Del Chiaro e Lucy Shoe Meritt, donate dal prof. Malcolm Bell III e dalla prof.ssa Ingrid Edlund-Berry, saranno arricchite con nuove fotografie dedicate alla festa di San Filippo negli anni Cinquanta, sottolineando così il profondo legame tra le tradizioni aidonesi e il sito archeologico.

Al centro di ogni evento organizzato dall’amministrazione Raccuglia per la Pasqua — eventi che, per la loro rilevanza culturale e turistica, hanno ottenuto il sostegno economico degli assessorati regionali al Turismo, allo Sport e Spettacolo, e ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana — vi è stata la valorizzazione del profondo legame tra la comunità e il proprio patrimonio culturale. Questa strategia ha suscitato una nuova vivacità turistica, con numeri superiori rispetto al passato, contribuendo alla riscoperta del patrimonio locale e all’incremento del turismo esperienziale.

Prosegue così il percorso a tappe avviato con la Settimana Santa, durante la quale, accanto ai tradizionali riti religiosi — dalla Domenica delle Palme fino alla Pasqua, con “‘A Giunta” caratterizzata dai “Santoni” — si sono affiancati iniziative come il trekking urbano, le visite guidate al Museo di Aidone, il videomapping architettonico sulla Torre Adelasia realizzato dall’associazione culturale Belvedere, i laboratori per bambini in biblioteca e la mostra fotografica.