Aidone: il gospel di Emmanuel Djob in concerto alla Chiesa Madre

Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, Aidone ospita un appuntamento musicale dedicato alle sonorità del gospel. Alle 19:30, nella Chiesa Madre San Lorenzo, è in programma “The Gospel” con Emmanuel Djob Gospel Roots Quartet.
Sul palco il baritono Emmanuel P. Djob, anche a chitarra e piano, insieme a Nelly Rose Ouabonzi (alto), Priscilla Bouma (soprano) e Augustine Diongué (basso).
Un concerto che propone un percorso tra radici e tradizione del gospel, in una cornice suggestiva come quella della chiesa madre, nel clima che accompagna i giorni immediatamente precedenti il Natale.
Ingresso libero.