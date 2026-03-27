Aidone: “il Cristo rubato” in mostra negli scatti di Andrea Lattuca

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Aidone, piccolo comune dell’entroterra siciliano in provincia di Enna, ha una Settimana Santa che non somiglia a molte altre. Si tratta di una ritualità che nasce per stratificazione storica, conflitto sociale e devozione popolare.

Andrea Lattuca, fotografo ennese per passione, ha scelto negli anni passati di documentare questo rito ricco di simbologia e di mistero ed oggi presenta una mostra fotografica “Fede, Miti e Riti”, che aprirà il 28 marzo 2026 presso la Chiesa Maria SS. Annunziata di Aidone e resterà visitabile fino al 6 aprile.

L’esposizione presenta venti fotografie a colori, ingresso gratuito, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

La sede — la chiesa dell’Annunziata, che ospita la confraternita promotrice della mostra — non è scelta a caso: è uno dei luoghi centrali dei riti documentati e questo dà all’allestimento una coerenza che va oltre il semplice contenitore espositivo.

Per capire cosa rende peculiare la Pasqua aidonese, bisogna tornare alla fine dell’Ottocento, in un contesto di tensioni profonde tra proprietari terrieri e contadini. La Confraternita dei Bianchi, composta da nobili e possidenti, deteneva la statua del Cristo Morto e l’onore di portarla in processione il Venerdì Santo. Durante uno dei tanti momenti di scontro, secondo una tradizione che mescola storia e leggenda, i mezzadri esclusi dalla celebrazione arrivarono a sottrarre la statua per portarla nella propria chiesa. Da quell’episodio nascono i due appellativi ancora oggi usati dagli aidonesi: il “Cristo Rubato” e il “Cristo Nascosto”, quest’ultimo legato all’usanza dei Bianchi di trasferire la statua di notte, coperta da un lenzuolo, per evitare che venisse trafugata di nuovo.

Questa processione notturna — “u Signuri a mucciungh o rubat”, il Signore nascosto o rubato — si era persa nel tempo e solo negli ultimi anni è stata recuperata dalla Confraternita dell’Annunziata, che la ripropone ogni Mercoledì Santo con la stessa discrezione dell’originale: buio, silenzio, luci cittadine spente, la statua che percorre le strade quasi di nascosto mentre qualcuno la spia dalle finestre.

È un rito che parla ancora, e che Lattuca ha avuto la pazienza di frequentare e fotografare.

Le processioni pasquali siciliane sono spesso raccontate in bianco e nero, con un’estetica che tende all’eterno e all’atemporale. Lattuca ha preferito il colore perché restituisce la concretezza di quello che vede: gli abiti bianchi delle confraternite, la luce delle candele contro il buio delle strade, le espressioni dei volti. Il risultato è una documentazione che non cerca “la messa in scena” ma guarda le persone, e l’atmosfera mistica che le avvolge.

“Documentare la Settimana Santa di Aidone è stata un’esperienza profondamente toccante”, ha detto il fotografo. “Non si tratta solo di fotografare un evento; si tratta di immergersi nell’anima di una comunità, di catturare la tensione tra il sacro e il profano, la fede, il dolore e la speranza.”

Fotografare dall’interno una confraternita non è mai scontato, e le immagini di Lattuca mostrano una vicinanza che presuppone fiducia reciproca.

La mostra si inserisce in un momento in cui molte tradizioni popolari del Sud Italia stanno attraversando una fase di riscoperta, non sempre lineare. Alcuni riti vengono recuperati, altri si trasformano, altri ancora finiscono per diventare attrazioni svuotate del loro significato originario. Ad Aidone la situazione è diversa: la processione del Cristo Nascosto è tornata in vita grazie a una comunità che ne aveva conservato la memoria, non per iniziativa istituzionale o turistica.

Nel tempo, le autorità ecclesiastiche hanno più volte contestato l’usanza, ritenendo che anticipare la commemorazione del Cristo Morto al Mercoledì fosse teologicamente scorretto. La tradizione popolare ha resistito comunque.

“Fede, Miti e Riti” non pretende di raccontare tutto questo in modo esaustivo. Venti fotografie sono una selezione, un punto di vista, non un archivio. Ma è proprio questa scelta di campo — stare dentro il rito, scegliere i momenti, decidere cosa mostrare — a fare della mostra qualcosa di più di un documento.

È il lavoro di un fotografo che si è preso il tempo di capire cosa stava fotografando, e che ha cercato di trasmetterlo.

Fabio Marino