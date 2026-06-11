Aidone, Giornate Europee dell’Archeologia: documentario e mostra sulle miniere siciliane

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Anche quest’anno, su invito di Archeoclub d’Italia, l’Archeoclub Aidone Morgantina aderisce a JEA, le Giornate Europee dell’Archeologia promosse dal Ministero della Cultura di Francia in collaborazione con l’INRAP, Istituto Nazionale per l’Archeologia Preventiva, proponendo ad Aidone un’iniziativa dedicata all’archeologia mineraria del centro Sicilia.

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In continuità con l’evento dello scorso 30 maggio, quando in occasione della Giornata Nazionale delle Miniere 2026 è stato presentato il libro di Salvatore Di Vita dal titolo “Riapparse” (La Moderna, 2026), dedicato alle miniere di Valguarnera, Aidone e Raddusa, il prossimo sabato 13 giugno alle ore 18 presso la Fondazione Marida Correnti sarà proiettato il documentario “A Pirrera” (2006) di Antonio Bellia, un racconto della dura vita nelle zolfare siciliane attraverso la voce degli stessi minatori.

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Per l’occasione sarà allestita nella stessa sede una mostra fotografica del nisseno Attilio Scimone, professionista di lunga esperienza che ha dedicato diversi progetti fotografici al paesaggio siciliano e alle testimonianze di archeologia industriale dell’isola, confluiti nella recente pubblicazione dell’opera monumentale “Il Paesaggio delle Solfare” (Kromato Edizioni, 2025).

Interverranno Anna Maria Raccuglia, Sindaco di Aidone, Michele Sabatino, Presidente del Geopark, il regista e produttore Antonio Bellia e il fotografo Attilio Scimone.

L’evento, ideato e curato dalla Presidente Archeoclub Cinzia Randazzo e dalla socia archeologa Serena Raffiotta, è patrocinato dal Comune di Aidone, dal Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e da Legambiente Circolo Piazzambiente.