Aidone, Giornata Nazionale delle Miniere: doppio appuntamento con Archeoclub

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L’Archeoclub Aidone-Morgantina partecipa alla XVIII Giornata Nazionale delle Miniere, iniziativa promossa su tutto il territorio italiano da ReMi (Rete dei Parchi e Musei minerari) e dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in collaborazione con prestigiose associazioni impegnate nella valorizzazione del turismo minerario come patrimonio culturale.

La presidente dell’Archeoclub, Cinzia Randazzo, ha annunciato i dettagli dell’evento, che si articolerà in due distinti momenti di approfondimento.

Il primo appuntamento si terrà sabato 30 maggio, ore 17:30, nei locali della «Fondazione Marida Correnti» di Aidone. L’incontro prevede la presentazione del volume di storia mineraria “Riapparse. Identità minerarie riacquistate alla memoria” di Salvatore Di Vita. I lavori saranno introdotti e presieduti dalla stessa presidente dell’associazione, la dott.ssa Cinzia Randazzo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia, interverranno la prof.ssa Marina Castiglione e l’etnoantropologa Maria Carcasio, rispettivamente autrici della prefazione e della postfazione del libro. Modererà il dibattito la dott.ssa Serena Raffiotta, alla presenza dell’autore.

Per l’occasione, all’interno della Fondazione sarà allestito un angolo espositivo con una collezione di minerali e reperti storici della famiglia Caristia. È inoltre previsto l’intervento del dott. Simone Caristia, che testimonierà l’impegno del nonno, stimato minatore, sindacalista e uomo pubblico molto noto nella comunità aidonese.

Il secondo momento culturale si terrà sabato 13 giugno, ore 18:00, e consisterà nella proiezione del lungometraggio ‘A pirrera di Antonio Bellia (il luogo della proiezione, sempre in Aidone, sarà comunicato successivamente). Questo film documentario racconta la cruda realtà delle miniere di zolfo, alternando interviste ai testimoni dell’epoca a preziosi e rari filmati storici d’archivio. Sarà presente il regista e ideatore del filmato, realizzato con il patrocinio della Regione Sicilia e il sostegno di CGIL Sicilia, Comune di Caltanissetta e Filmoteca Regionale Siciliana.