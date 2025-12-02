Aidone: finanziato progetto di videosorveglianza dal Ministero dell’Interno

Con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 novembre 2025 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli Enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza cofinanziati con risorse del Ministero dell’Interno.
Per la provincia di Enna è risultato utilmente in graduatoria il progetto di videosorveglianza del Comune di Aidone, per un importo complessivo dello stesso di 77.726,96 euro, di cui 58.491,96 euro a valere su risorse del Ministero dell’Interno.
Per il Prefetto, Maria Carolina Ippolito, il finanziamento ottenuto dal Comune di Aidone − località d’arte che ospita, tra gli altri beni culturali, la “Dea di Morgantina” − rappresenta un ulteriore tassello per dotare il territorio della provincia di strumenti utili ad accrescere i livelli di sicurezza reale e percepita.