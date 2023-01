Aidone: esperienze e narrazioni tattili e digitali, arriva il “TD-BOX”

Arriva ad Aidone “TD-BOX, Esperienze e Narrazioni – Tattili e Digitali”, un progetto della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili), per promuovere attività didattiche e culturali inclusive, e garantire a tutte le fasce d’età l’accesso al libro e alla cultura. Il progetto, pensato per raggiungere le aree periferiche cittadine e rurali, è sostenuto dalla Fondazione Cariplo.

L’iniziativa sarà ospitata presso la Biblioteca Comunale Gaetano Scovazzo dal 13 al 18 febbraio, grazie al progetto NONSOLOLIBRI. LETTURE PER TUTTI, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura. L’inaugurazione e la presentazione del progetto è in programma lunedì 13 febbraio alle ore 17.

Il Tactile Digital Box (TD-BOX) è una piccola biblioteca viaggiante, un unico contenitore facilmente trasportabile con un piccolo automezzo, che raccoglie una selezione di libri tattili, libri d’artista, tablet con e-book accessibili e materiali tiflodidattici.

Da lunedì 13 a sabato 18 febbraio (sabato 18 solo mattina) alle ore 9 e alle ore 11.30 realizzazione di attività laboratoriali didattiche per classi di scuole di ogni ordine e grado. Si proporranno attività dedicate alla conoscenza del codice braille anche con l’utilizzo dei Lego Braille Bricks e attività dedicate alla lettura e al libro per l’infanzia e all’illustrazione materica attraverso l’utilizzo di libri tattili illustrati. Dalle 15.30 alle 18.30 attività laboratoriale per gruppo o gruppo classe di scuole di ogni ordine e grado. Venerdì 17 dalle ore 15.30 workshop per adulti ADATTAMENTO TATTILE DI UN ALBO ILLUSTRATO che sarà condotto da Pietro Vecchiarelli e Stefano Alfano. Dopo una prima parte esclusivamente teorica i partecipanti realizzeranno la loro copia tattile di un classico della letteratura illustrata. “Piccolo blu piccolo giallo”, “Il bruco mai sazio”, “Un punto” e tanti altri albi amati da piccoli e grandi, si trasformeranno in albi tattili per divenire uno strumento inclusivo a disposizione di tutti, indistintamente dalle singole abilità di lettura.