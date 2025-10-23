Aidone, due giornate dedicate all’archeologia ritrovata: conferenza e passeggiata a Morgantina

PUBBLICITÀ

Da una nuova fruttuosa collaborazione tra Archeoclub Aidone Morgantina e Gruppo Archeologico Litterio Villari di Piazza Armerina nasce un interessante doppio evento, organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della villa romana del Casale.

Domani, venerdì 24, e sabato 25 ottobre, in occasione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, la manifestazione dei Gruppi Archeologici d’Italia diffusa su tutto il territorio nazionale, sono previsti ad Aidone due appuntamenti dedicati alle archeomafie.

Domani alle ore 17 al museo archeologico si terrà una conferenza dell’archeologa Serena Raffiotta, che presenterà un gruppo di reperti trafugati e recentemente recuperati dai Carabinieri TPC, attualmente esposti a Roma al Museo dell’Arte Salvata e prossimi al rientro in Sicilia. Interverranno il direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della villa romana del Casale Carmelo Nicotra e i presidenti delle associazioni organizzatrici, Roberto Scollo e Cinzia Randazzo.

Sabato 25 ottobre alle 10 è in programma una passeggiata al santuario di San Francesco Bisconti, poco oltre l’area dell’agorà di Morgantina, per raccontarne la scoperta fortuita alla fine degli anni Settanta, presentando interessanti documenti d’archivio raccolti durante le indagini giudiziarie avviate a Enna negli anni Ottanta dal giudice Silvio Raffiotta.

Per la passeggiata di sabato, a ingresso libero con appuntamento al parcheggio di Morgantina alle 10, si richiedono scarpe adatte, essendo un percorso di media difficoltà in una zona a tratti scoscesa. L’iniziativa celebra i 70 anni della scoperta dell’antica città, essendo gli scavi iniziati nel 1955 grazie all’impegno di una missione archeologica americana, tuttora attiva nel sito.