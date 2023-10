Aidone: disfunzioni tiroidee, il 24 ottobre giornata dedicata alla prevenzione

PUBBLICITÀ

“La Linea giusta è prevenzione!”. Con questo slogan partono le iniziative di prevenzione promosse dalla sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne medico presieduta dalla dottoressa Rosalinda Vitali.

La giornata del 24 ottobre sarà dedicata all’ecografia della tiroide. Quest’ultima è una piccola ghiandola endocrina, costituita da due lobi che definiscono una forma di farfalla, situata nella parte anteriore del collo. Controlla molte delle funzioni del nostro corpo: influenza la respirazione, il battito cardiaco, la temperatura corporea, lo sviluppo del sistema nervoso centrale e l’accrescimento corporeo.

L’iniziativa è rivolta a donne di qualsiasi età “in quanto le disfunzioni tiroidee – fanno sapere dall’associazione – sono molto frequenti e spesso asintomatiche”.

Sarà possibile recarsi presso lo studio medico della dottoressa Roberta La Malfa in via Abate Scovazzo 1 ad Aidone, dalle ore 9 alle 12, previa prenotazione telefonica allo 0935.546549, per essere sottoposte ad ecografia tiroidea gratuita da parte della dottoressa Maria Concetta Arcerito.