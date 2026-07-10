Aidone, “Dialoghi con Camilleri” al Teatro Antico di Morgantina

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Dopo il debutto a Enna, il Festival diffuso di rigenerazione culturale “Sulle tracce di Franco Enna” prosegue ad Aidone. Domenica 19 luglio, alle ore 20.30, il Teatro Antico di Morgantina ospiterà la prima della drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri”, produzione curata dal Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni.

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L’appuntamento rientra nel progetto promosso dalla cooperativa Bottega Culturale Isole dell’entroterra siciliano, con la direzione artistica di Antonio Messina. L’iniziativa è finanziata dal Ministero della Cultura, nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro per l’anno 2026, e dalla direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

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Il festival propone un percorso dedicato alla memoria letteraria di Franco Enna, pseudonimo di Francesco Cannarozzo, mettendola in relazione con figure della narrativa come Andrea Camilleri e Agatha Christie, con l’obiettivo di valorizzare le aree interne della Sicilia attraverso il teatro e la cultura.

“Dialoghi con Andrea Camilleri” nasce da una scrittura collettiva del Collettivo V.A.N. ed è diretto da Ornella Matranga. Lo spettacolo non si presenta come una semplice biografia, ma come un’indagine artistica corale pensata per un pubblico ampio.

Sul palco saranno presenti Andrea Di Falco, Ornella Matranga, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente. La compagnia lavorerà sulla “lingua di mezzo” camilleriana, utilizzandola anche come elemento di relazione con il pubblico e come strumento per raccontare temi legati all’identità, alla condivisione e al rispetto reciproco.

La struttura dello spettacolo alterna canti dal vivo, momenti comici e passaggi poetici, ponendo al centro i temi dell’ascolto, della tolleranza e dell’accoglienza. L’intento è quello di costruire un dialogo tra generazioni, mettendo in relazione lo sguardo dei giovani interpreti con l’eredità culturale dello scrittore empedoclino.

La manifestazione si svolge con il sostegno del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS e con i patrocini gratuiti del Comune di Enna e della Regione Siciliana.

Come per tutte le attività del Festival “Sulle tracce di Franco Enna”, l’ingresso è gratuito.