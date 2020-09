Aidone: Covid-19, sospesi gli eventi e il mercato, chiusura anticipata per le attività pubbliche

Il sindaco di Aidone Nuccio Chiarenza ha emanato un’ordinanza in cui dispone la chiusura anticipata di tutte le attività pubbliche e la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici e del mercato settimanale.

Ad Aidone, secondo l’ultimo report, sono sempre tre i soggetti positivi al Coronavirus (due soggetti ospedalizzati e uno in quarantena obbligatoria dal 14 agosto), mentre il numero dei cittadini in quarantena è salito a 27.

“In virtù degli ultimi sviluppi che hanno coinvolto la nostra comunità – ha comunicato il primo cittadino – dopo aver consultato il COC e gli organi competenti, in via precauzionale, ho deciso di emanare ordinanza sindacale temporanea di chiusura anticipata di tutte le attività pubbliche (Bar, Ristoranti, Pub, Pizzerie, Wine Bar) alle 24.00, compreso festivi e prefestivi. Inoltre sono sospese tutte le manifestazioni ed eventi pubblici e il mercato settimanale. Andiamo avanti senza allarmismi seppur con la massima prudenza e attenzione. Vi esorto, ancora una volta, a far uso della mascherina protettiva, a mantenere le distanze interpersonali”.