Secondo l’ultimo aggiornamento del sindaco Nuccio Chiarenza, si è registrato oggi purtroppo un decesso causato dal Covid-19. I cittadini aidonesi attualmente positivi al coronavirus sono 9. Nel dettaglio, due soggetti ospedalizzati, uno in quarantena obbligatoria e sei in isolamento obbligatorio domiciliare. I cittadini in quarantena sono 15.