I cittadini aidonesi attualmente positivi al covid-19 salgono a tredici. A darne comunicazione il sindaco Nuccio Chiarenza.

”Nel dettaglio – si legge nel report – abbiamo quattro soggetti ospedalizzati (due in data odierna) e nove in isolamento obbligatorio domiciliare dal 05/09/2020. I cittadini in quarantena salgono a 17 (otto dal 05/09/2020 e nove da oggi). Buona notizia un soggetto guarito”.