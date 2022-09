Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle autonomie locali Marco Zambuto, ha nominato Carlo Pecoraro commissario straordinario per la gestione del Comune di Aidone, in sostituzione del sindaco e della giunta comunale, organi decaduti in seguito alle dimissioni del primo cittadino e degli assessori. Pecoraro, dirigente regionale in quiescenza, ricoprirà l’incarico sino alla prima tornata elettorale utile.