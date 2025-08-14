Aidone: Carabinieri aggrediti durante lite familiare, solidarietà del sindacato NSC

PUBBLICITÀ

La Segreteria Provinciale Nuovo Sindacato Carabinieri di Enna esprime solidarietà ai colleghi della Sezione Radiomobile di Piazza Armerina, vittime di un’aggressione ad Aidone. L’episodio è avvenuto mentre i carabinieri intervenivano per sedare una lite familiare, che si è trasformata in un’aggressione contro due militari dell’Arma.

“All’aggressione ha preso parte anche lo stesso utente, con altri familiari, che tramite chiamata al numero di pronto intervento ha segnalato la lite in corso – comunica la segreteria provinciale di Enna del Nuovo Sindacato Carabinieri -. È inaccettabile come così tante aggressioni siano ormai all’ordine del giorno, non è più tollerabile che i nostri uomini e le nostre donne in divisa siano costretti a operare in condizioni di poca sicurezza”.

“Auspichiamo – conclude la segreteria del sindacato – l’incremento di personale, la certezza di pene esemplari e severe nei confronti di chi mette in atto tali aggressioni e porgiamo la nostra vicinanza ai colleghi feriti augurando loro una pronta guarigione”.