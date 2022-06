Aidone: bilancio positivo per la manifestazione “Con gli occhi della pace”

Oltre settanta screening gratuiti per cittadini di ogni età a cura della dottoressa Alessia Di Simone dell’UICI di Enna dentro l’Unità Mobile Oftalmica e visite al pullman del Polo Tattile Multimediale di Catania con il bar al buio e la mostra di modelli tattili di monumenti. E poi, per concludere, una straordinaria serata in biblioteca per un emozionante reading al buio dedicato alla pace, ascoltando la voce di quattro amici non vedenti, Angela Dispinsieri da Catania, Ignazio Grillo da Salemi, Alba Di Vita da Valguarnera e Giovanna Bucceri da Caltanissetta, accompagnata dalla musica del maestro e compositore Antonino Martorana, anch’egli non vedente.

È decisamente positivo, oltre le aspettative, il bilancio della manifestazione dal titolo “Con gli occhi della pace” che si è svolto ieri ad Aidone, fortemente voluta dal Consiglio Regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti presieduta dal Professor Gaetano Minicleri e organizzata in collaborazione con il Comune e le associazioni “Amici della Festa del Libro Il sasso nello stagno” e “La Fabbrica di Mivà”, e il patrocinio di “Sicilia Turismo per Tutti”. L’iniziativa era inserita nell’ambito del progetto NONSOLOLIBRI per favorire la lettura inclusiva, recentemente finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e inserito tra le attività di Aidone Città che Legge.

Nelle prossime settimane il progetto prevederà alcuni appuntamenti dedicati ai bambini.