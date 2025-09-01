Aidone: arrestato 58enne per droga, detenzione illegale di armi e banconote false

PUBBLICITÀ

Attenta e costante è l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Piazza Armerina, volta al contrasto di condotte illecite in materia di armi e stupefacenti.

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi i militari delle Stazioni Carabinieri di Aidone e Valguarnera insieme a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, particolarmente addestrati ad operare in aree impervie e rurali, hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantottenne di Aidone per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti di varia natura, ricettazione e detenzione illecita di una pistola a matricola abrasa nonché per il possesso di numerose banconote in euro false.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare all’interno di un fabbricato rurale e di un esteso fondo agricolo in uso al predetto, ritenendo che potessero esserci illegalmente sostanze stupefacenti nonché armi, rinvenivano oltre trecento grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte alle cessione ed in parte riposta all’interno di un bidone occultato nel fondo agricolo, circa due chili di sostanza stupefacente di hashish suddivisa in panetti in parte già frazionati e pronti allo spaccio e più di un chilo di marijuana, occultata in tre sacchi in plastica.

L’accurata perquisizione permetteva di recuperare anche settantotto banconote in euro di vario taglio palesemente false, riportanti tutte lo stesso numero di serie, nonché un complesso sistema di video sorveglianza e monitoraggio finalizzato ad eludere eventuali controlli, e una pistola con matricola abrasa.

Immediatamente veniva informata la Procura della Repubblica di Enna che assumeva il coordinamento delle indagini che proseguiranno. La posizione dell’arrestato è stata conseguentemente vagliata dal GIP presso il Tribunale di Enna che ha convalidato l’arresto ponendolo ai domiciliari.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.