Aidone, al via “Morgantina Off” con “Tragicomiche, vita da eroi”

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Parte da Aidone, il 7 luglio alle 21, in piazza Torres Truppia, adiacente al Museo Archeologico, con “Tragicomiche, vita da eroi”, il cartellone di “Morgantina Off… le tragedie irriverenti”, promosso dall’Associazione culturale “L’Imbuto” con il patrocinio del Parco Archeologico Villa Romana del Casale, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Aidone.

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Lo spettacolo di apertura del ciclo di quattro appuntamenti con le commedie fliaciche è a ingresso gratuito e prevede la possibilità, grazie alla disponibilità del direttore del Parco archeologico Carmelo Nicotra, di visitare il Museo Archeologico di Aidone prima dello spettacolo, grazie a un prolungamento straordinario dell’orario di apertura dalle 18.30.

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La Commedia dell’arte, con lo spettacolo del 7 luglio alle 21 “Tragicomiche, vita da eroi”, diventa protagonista e apre il percorso di un viaggio ideale nelle radici culturali e storiche della nostra terra, che continuerà il 23 luglio alle 21 alla Villa Romana del Casale con “Pluto” (12 euro biglietto unico, 6 euro ridotto under 18, prevendita Liveticket o botteghino dalle 19), per proseguire il 5 agosto con “I Cavalieri di Aristofane” al Teatro greco di Morgantina, dove le commedie fliaciche tornano ufficialmente a casa (12 euro biglietto unico, 6 euro ridotto under 18, prevendita Liveticket o botteghino dalle 19).

A chiudere il cartellone, fuori rassegna, sarà “Cassandra”, il 19 agosto alle 21 al Teatro greco di Morgantina (12 euro biglietto unico, 6 euro ridotto under 18, prevendita Liveticket o botteghino dalle 19).

A spiegare il senso della rassegna teatrale “Morgantina Off… le tragedie irriverenti” è il responsabile artistico Paolo Patrinicola: “Con il termine ‘Off’ si vuole significare quel teatro di ricerca indipendente, irriverente e allo stesso tempo risvegliare ed esaltare quei momenti storici in cui Morgantina era famosa per le sue commedie fliaciche, nate proprio in area siceliota, che si sviluppavano in un genere di farsa popolare greca irriverente e piena di maschere grottesche. Le commedie fliaciche nascono come teatro popolare di piazza e quindi lo riportiamo nel luogo dove è nato, per questo abbiamo scelto di iniziare questo viaggio il 7 luglio ad Aidone, in Piazza Torres Truppia. Importante è stato in questo percorso avere accanto, con la loro disponibilità e sensibilità, il sindaco di Aidone Anna Maria Raccuglia, l’assessore alla Cultura Alessandra Mirabella, la rete di Aidone Città che Legge, partner del primo spettacolo, e il direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale Carmelo Nicotra, che ringraziamo”.

Patrizia Fazzi, presidente dell’Associazione culturale “L’Imbuto”, sottolinea: “Il nostro cartellone non offre soltanto la possibilità di assistere a spettacoli, ma rappresenta un’offerta culturale integrata e quindi un vero e proprio elemento di attrazione turistica che, grazie alla disponibilità del direttore del Parco archeologico Carmelo Nicotra, offre aperture straordinarie per il Museo archeologico il 7 luglio dalle 18.30 e per la Villa Romana del Casale il 23 luglio dalle 19 alle 23.30 grazie al biglietto unico”.

Testo e regia Savino Maria Italiano, con Lidia Ferrari, Savino Maria Italiano, Giuseppe Marzio e Abril Milagros Gauna, scene e disegno luci Michelangelo Campanale, maschere Roberta Bianchini, costumi Lisa Serio, aiuto regia Olga Mascolo, tecnici di scena Vito Marra e Roberto Cupertino.

Lo spettacolo racconta alcune tragedie degli eroi e degli dei dell’antichità attraverso i linguaggi del teatro comico e della maschera e si ispira a una forma di teatro molto antica, alla base del teatro comico occidentale, nata e sviluppatasi a cavallo fra il V e il III sec. a.C. nella Magna Grecia, in particolar modo a Taranto: il teatro fliacico, a cui si intende ridare luce perché ha influenzato il modo di fare teatro dei latini e, successivamente, dei comici dell’arte italiani, i quali hanno dato vita al mestiere del teatro moderno.

Protagonisti sono alcuni dei grandi eroi tragici: Achille, Ulisse, Medea. Le loro vicende sono tratte direttamente dalle opere tragiche di riferimento e sono state riscritte in chiave comica, con linguaggi e riferimenti contemporanei, per avvicinare l’esperienza di questi miti antichi all’esperienza quotidiana dei ragazzi di oggi.

Attraverso le avventure, o meglio le disavventure, degli eroi, lo spettacolo affronta grandi temi quali la vita e la morte, l’amore e la giustizia. Nel tentativo di ricreare una cosmogonia comica, l’opera si lascia ispirare anche da autori contemporanei, come Italo Calvino e “Le Cosmicomiche”. Lo spettacolo vuole essere un omaggio all’autore italiano che, secondo gli autori, più di tutti ha saputo coniugare verità scientifica e verità fantastica attraverso una linea narrativa profonda e al contempo ironica.