AIA Enna, al via il nuovo corso arbitri

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La Sezione AIA Enna apre le iscrizioni al nuovo corso arbitri, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 anni in su interessati a vivere il calcio direttamente sul terreno di gioco da una prospettiva diversa.

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Il corso è gratuito e punta a offrire un percorso di formazione sportiva e personale, accompagnando i partecipanti nella conoscenza del regolamento e nella gestione delle dinamiche di gara.

Tra le opportunità previste figurano il doppio tesseramento fino ai 19 anni, il rimborso per ogni gara diretta, i crediti formativi scolastici, la divisa e il materiale tecnico ufficiale, oltre all’ingresso gratuito negli stadi d’Italia.

L’inizio del corso è fissato per il 28 settembre 2026. Le attività si svolgeranno nella sede AIA di via Roma 411, a Enna.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sezione attraverso il profilo Instagram @AIA_ENNA, il numero 333 2847206 oppure l’indirizzo email enna@aia-figc.it.