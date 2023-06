Agrigento: tiratori sportivi da tutta l’Isola per ricordare i caduti nello Sbarco in Sicilia

Tre giornate di tiro sportivo e memoria. Sono quelle conclusesi con l’ultima tappa nello scorso fine settimana al poligono della Ts Nobel di Agrigento Asd in occasione del primo trofeo dedicato ai caduti dell’Operazione Husky, lo Sbarco in Sicilia dell’estate 1943 durante la seconda guerra mondiale che vide morire oltre 9.000 persone di cui oltre la metà italiani e che fece registrare migliaia di dispersi.

Durante il trofeo organizzato dalla Ts Nobel, col patrocinio di Endas Sicilia, tiratori provenienti da Palermo, Trapani, Enna e Catania, oltre che i “padroni di casa” si sono sfidati nelle gare di tiro dinamico con regolamento Idpa, International difensive pistol association.

Ecco i risultati al termine delle tre tappe disputatesi il 28 maggio, l’11 giugno e il 25 giugno.

Divisione Ccp: 1) Maurizio Balzano; 2) Ivan Donato; 3) Mario Di Salvo.

Divisione Ssp: 1) Giancarlo Saitta; 2) Mauro Rani; 3) Michele Castellana.

La targa di merito al tiratore più preciso (Most accurate) è andata a Mario Di Salvo. Endas Sicilia, sempre vicina alle iniziative sportive e alle commemorazioni storico/culturali, ha omaggiato una pergamena al poligono Ts Nobel oltre che la targa assegnata al tiratore più preciso. Hanno omaggiato e successivamente sorteggiato (per i soli atleti che hanno partecipato a tutte le tre date del trofeo) 3 pistole sportive: l’armeria Top Gun di Calogero Picarella in collaborazione con Beretta Spa nella persona di Attilio Lipari.

“L’organizzazione – dichiara Salvo Lepre, consigliere regionale Endas Sicilia – è stata impeccabile sotto tutti i profili. A rendere unico l’evento, cenni storici e alzabandiera. Non poteva mancare il silenzio in onore ai caduti dimenticati siciliani e italiani durante l’operazione Husky”.