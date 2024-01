Agricoltura: presentato un disegno di legge sull’oleoturismo per promuovere il territorio

PUBBLICITÀ

“Una delle nuove frontiere del turismo passa dalla valorizzazione della produzione olivicola. Un progetto di conoscenza del prodotto per sviluppare nuove forme di avvicinamento al territorio naturale in modo sostenibile e consapevole”. Lo dice, parlamentare regionale del Partito Democratico, primo firmatario di un disegno di legge che punta al recepimento del decreto del Ministero delle Politiche agricole sull’oleoturismo.

“La Sicilia occupa il terzo posto in Italia per quantità di olio prodotto (circa il 10% dell’intera produzione nazionale) con 700 frantoi censiti annualmente, e vanta la produzione di oli di eccellenza a denominazione di origine protetta. L’obiettivo del disegno di legge – aggiunge Venezia – è quello di valorizzare il turismo dell’olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola del territorio siciliano. L’oleoturismo si pone come fenomeno culturale ed economico capace di offrire numerose opportunità. La filiera produttiva dell’olio – conclude il parlamentare Pd – vanta forme di attrattività e il percorso dell’olio può garantire un pacchetto attrattivo per migliaia di turisti che vedono la Sicilia come una meta ideale per percorsi all’insegna del gusto e della scoperta dei prodotti di qualità del nostro territorio”.