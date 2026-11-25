Agricoltura in Sicilia, avviso da 50 milioni per il comparto cerealicolo

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Ammontano complessivamente a 50 milioni di euro le risorse che la Regione Siciliana ha stanziato per il 2026 per il sostegno al settore cerealicolo dell’agricoltura siciliana. Si tratta di una misura inserita nelle ultime variazioni di bilancio approvate all’Ars, “Disposizioni per la coesione e la crescita”, con l’obiettivo di compensare gli svantaggi che gli agricoltori di grano subiscono per la condizione di insularità.

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«A causa della crisi strutturale che stiamo vivendo – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – i costi necessari a produrre una tonnellata di grano hanno ampiamente superato il prezzo a cui il prodotto viene pagato agli agricoltori sul mercato. Il governo Schifani, quindi, sta intervenendo, e in tempi celeri, per garantire alle imprese del comparto il recupero di competitività e di redditività. La condizione di insularità e le congiunture economiche sfavorevoli non possono costituire uno svantaggio per le nostre aziende. Servono misure in grado di dare supporto e rilanciare le nostre attività economiche»

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Le risorse consentiranno di ristorare circa 20 mila aziende che hanno coltivato grano nella campagna agricola 2025-2026. Il contributo è fissato in 332 euro per ogni ettaro coltivato, per una superficie minima di 0,30 ettari, con un tetto massimo di 25 mila euro per azienda.

Il decreto e l’avviso, con le modalità di partecipazione, sono stati pubblicati sul portale della Regione Siciliana a questo link.